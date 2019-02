Chiusura Hag-Splendid, Sicchiero (Pd): "L'autoimprenditoria potrebbe essere una strada da percorrere"

Domani, giovedì 31 gennaio, sarà l’ultimo giorno di lavoro per i lavoratori della JDE di Andezeno. «Perderanno il lavoro in 57 - rammenta Alessandro Sicchiero, segretario PD Chieri - Nulla ha fatto cambiare idea alla proprietà dei marchi di caffè Splendid e Hag. Questo deve farci ancora più riflettere sui problemi del nostro territorio e sulle politiche del lavoro».

Il 1° febbraio infatti arriveranno le lettere di licenziamento: «E’ la sola a produrre prodotti Hag e Splendid, non ci sono altre sedi in Italia. Resteranno a casa e servono urgentemente delle azioni per ricollocare queste persone. Bisogna interrogarsi su come creare nuovi posti di lavoro, per la dignità di chi lo perde, ma anche per le generazioni future. Non credo nell’assistenzialismo, nei fondi perduti per restare a casa, ma sono a favore degli incentivi al lavoro. Chieri, come i Comuni limitrofi ha bisogno di alternative, che possono portare sviluppo.»