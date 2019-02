“Il Balon siamo noi, da qui non ci muoviamo”: ancora un no a via Carcano (FOTO)

No allo spostamento del "Mercato del Libero Scambio" del sabato da Borgo Dora a Via Carcano, come previsto dalla recente delibera della Giunta Comunale di Torino: a ribadirlo, con fermezza, sono stati circa duecento tra venditori, residenti e simpatizzanti riunitisi ieri in un'assemblea pubblica al Cortile del Maglio. Dai presenti è arrivata anche un'altra conferma: sabato mattina gli operatori del mercato saranno, come sempre, al proprio posto.

Un tripudio di volti, colori e accenti, tante diversità unite da un unico obiettivo: “Noi siamo il Balon – ha arringato un operatore - e dopo trent'anni non possono trasferirci in Via Carcano: ogni settimana attiriamo qui migliaia di persone portando vivacità, musica e colore, dobbiamo essere tutti uniti per difendere questo posto”. E ancora Michele, 46 anni di mercato: “Non vogliamo – ha affermato - la guerriglia, siamo persone umane e civili che non fanno nulla di male. Se non rispettiamo la legge vengano ad arrestarci”.

Tra la folla, anche cittadini comuni come Massimo Arvat e Karl Krahmer, da qualche tempo insieme nel Comitato Oltredora: “Non è vero – ha incalzato il primo – che i residenti non vogliono il mercato: abbiamo raccolto 3mila firme per rivendicare una tradizione centenaria”, “Dovete resistere - ha poi aggiunto il secondo – per convincere il Comune a ripensarci”. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere regionale di LeU Marco Grimaldi: “Il mercato delle pulci e degli stracci - ha dichiarato - esiste dall'800 e, da più di vent'anni, la regolarizzazione ha permesso di combattere l'illegalità. La Giunta parla di decoro ma l'unica cosa che ha in mente è quella di nascondere i poveri: per questo chiediamo la riapertura del dialogo”. Nel frattempo è trapelata l'indiscrezione di un possibile imminente incontro con gli assessori Alberto Sacco e Marco Giusta.

Tra i sostenitori erano presenti, in solidarietà ai propri occupanti che partecipano al mercato, alcuni esponenti dello Spazio Popolare Neruda; un altro dibattito pubblico (intitolato “Balon: gentrificazione e resistenza dal basso”) sarà in programma venerdì 1 febbraio, alle 18.30, sempre al Cortile del Maglio.