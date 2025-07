La richiesta del Consiglio comunale: "Costituire comunità di energie rinnovabili per ridurre i blackout elettrici"

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione a prima firma Anna Borasi, con la quale si impegna Sindaco e Giunta a costituire, entro il mese di luglio 2025 -data l’urgenza della situazione energetica della Città- di un Gruppo di lavoro che, in fase preliminare, preveda la presenza di Città di Torino – Ireti S.p.A. – IREN Smart Solution S.p.a – Politecnico (ipoteticamente l’Energy Center) – Confindustria Torino – Comunità Energetiche Rinnovabili/Gruppo di autoconsumo presenti sul territorio cittadino.

L’obiettivo è quello di definire un piano condiviso per l’avvio, in tempi rapidi, di almeno una CER/GAC in ogni cabina primaria cittadina e di promuovere, in accordo con il gestore della rete, la semplificazione delle procedure tecniche e autorizzative per accelerare l’avvio dei progetti di realizzazione degli impianti fotovoltaici necessari alla costituzione delle CER e dei GAC.

Il documento prevede la costituzione e l’espansione di tali CER/GAC entro l’estate 2026, nella misura minima di una CER per cabina primaria.

La mozione evidenzia come la produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili (essenzialmente fotovoltaico) distribuiti sul territorio che consentono di effettuare lo scambio tra punti di produzione e punti di prelievo attraverso la rete pubblica in ambiti sostanzialmente di prossimità, comporti una maggiore stabilità e controllabilità della rete rispetto all’approccio attualmente prevalente di produzione concentrata in grandi impianti con successiva distribuzione piramidale, a partire dalla rete di alta tensione ad ampio e amplissimo raggio, con un alleggerimento della rete elettrica nel momento di maggiore stress.

La mozione è stata approvata anche con emendamenti della consigliera Caterina Greco, uno dei quali prevede il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali di agglomerati urbani confinanti con Torino.

Controlli medico-sportivi gratuiti a scuola

Promuovere controlli medico-sportivi gratuiti a scuola. È quanto propone la mozione (prima firmataria: Lorenza Patriarca - PD), approvata il 14 luglio 2025 dal Consiglio Comunale di Torino all’unanimità, con 24 voti favorevoli su 24 consigliere e consiglieri presenti.

Il documento impegna sindaco e assessori competenti a verificare con Regione Piemonte, Asl Città di Torino e Cus la possibilità di tornare a effettuare i controlli medici sportivi specialistici gratuiti per tutti gli alunni e le alunne delle classi prime della secondarie di primo grado della città, con il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Territoriale e delle scuole per poter svolgere lo screening in orario scolastico.

Si chiede altresì di inserire i controlli medico sportivi specialistici tra le attività ricorrenti previste dallo Sport Plan del Comune di Torino e di utilizzare i dati anonimizzati delle rilevazioni effettuate per orientare le politiche di promozione sportiva e di salute rivolte alla popolazione giovanile della città.

L’assessore allo Sport Mimmo Carretta ha ringraziato per la presentazione dell’atto e il fattivo confronto in Commissione e ha affermato che la Città di Torino continua a impegnarsi per aprire a ragazze e ragazzi le strutture sportive del territorio e fare educazione e prevenzione nell’ambito della salute attraverso lo sport.