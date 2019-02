Allarme del Comune di Torino: "A rischio l'assistenza domiciliare per 10mila bambini, disabili e anziani: la Regione proroghi il finanziamento". Ed è polemica

Assistenza domiciliare a rischio interruzione per 10mila persone, seguite dal Comune di Torino, appartenenti alle fasce deboli. A lanciare l'allarme è l'assessore al Welfare Sonia Schellino, che ha scritto una lettera agli omologhi regionali al Sociale e Sanità Augusto Ferrari e Antonio Saitta.

"La Regione Piemonte - spiega Schellino - ha autorizzato per soli cinque mesi, fino al prossimo 30 giugno, la proroga relativa al finanziamento di tutti i servizi socio-sanitari per minori, persone con disabilità e anziani non autosufficienti, oggetto di accordi tra Città di Torino e Azienda Sanitaria".

Una data che coincide con la fine della giunta Chiamparino e l'insediamento del nuovo esecutivo a Palazzo Lascaris, ma che pone "il rischio di interruzione di servizi essenziali, come quelli socio sanitari per minori e persone con disabilità che riguardano oltre 3mila persone, tra cui 740 minori con disabilità grave che beneficiano di interventi educativi riabilitativi, frequentano centri diurni o sono inseriti in servizi residenziali quali, ad esempio, gruppi appartamento e comunità alloggio".

"Oltre a questi, - aggiunge l'assessore comunale al Welfare - dopo il 30 giugno potrebbero non essere assicurati quelli per le persone non autosufficienti, soprattutto anziane, che beneficiano di interventi presso la propria abitazione, per i quali la continuità dei servizi è fondamentale per l’assistenza e qualità di vita”.