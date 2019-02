Videosorveglianza: quali sono gli adempimenti per attività, negozi e aziende?

Le telecamere di videosorveglianza sono un indiscusso metodo per un controllo efficace della Sicurezza nella Tua attività, negozio o azienda. Aumentano la sicurezza e permettono di verificare visivamente un evento di allarme. Spesso, le telecamere sono utilizzate anche come metodo di controllo di una linea di produzione o semplicemente come deterrente ad attività illecite.

L’adempimento al dovere GDPR in tema di videosorveglianza, permette, oltre alla chiarezza degli intenti sulla presenza delle telecamere nel luogo, anche ad Informare preventivamente le persone sulla loro presenza, a stabilire chi accede ai filmati registrati, ma soprattutto per quali finalità ed a chi rivolgersi in caso di richieste di estrazione immagini.

L’adempimento GDPR in tema di videosorveglianza è un atto interno, non necessita di approvazione da parte di enti esterni e quindi non dev’essere spedito o depositato in nessun ente amministrativo. L’obbligo dell’adempimento GDPR in tema di Videosorveglianza è per tutte le realtà che utilizzano le telecamere che non siano “persone private”, quindi un obbligo per qualsiasi forma o ragione sociale che abbia una partita iva o codice fiscale. Indipendentemente che vi sia presenza/assenza di lavoratori subordinati.