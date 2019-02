5 benefici del carbone attivo sulla salute

Diventato una vera e propria moda negli Stati Uniti d’America, il carbone attivo viene utilizzato nella preparazione di molti preparati e bevande. Una delle bevande più famose è senza ombra il black latte, caffè per dimagrire. Questo caffè e latte che si può gustare in ogni momento della giornata, grazie alla presenza del carbone permette un maggior assorbimento del grasso e aiuta a ridurre quindi la presenza del grasso nel corpo umano.



A differenza del normale carbone che si è abituati ad utilizzare nei barbecue di famiglia, il carbone attivo viene prodotto mediante il surriscaldamento di materiali ricchi di carbonio (alcune tipologie di legno e gusci di noci di cocco per esempio). A differenza di quello normale, la sua porosità che gli permette di legare in maniera più semplice con gli ingredienti con cui viene messo a contatto. Inoltre, spesso viene trattato per diventare una polvere. Polvere, che può essere utilizzata come una specie di farina o aggiunto a salse o creme.



Qui di seguito, sono presenti 5 benefici che il carbone attivo può portare alla salute dell’uomo.



1. Benefici alla salute orale



Il consumo eccessivo di caffè o tè possono essere problematici per la salute dello smalto dei propri denti. Il carbone attivo può essere un ottimo alleato per sbiancare i denti, assorbendo la placca e le particelle microscopiche che causano la colorazione dei denti. Il suo utilizzo, può anche portare a cambiare l’equilibrio del PH nella bocca. Fattore che può aiutare a prevenire la carie, l’alitosi e le malattie gengivali.



2. Ridurre il colesterolo alto



Il carbone attivo può ridurre il livello di colesterolo cattivo nel corpo, e allo stesso tempo aumentare il colesterolo buono. Inserito in un regime alimentare controllato, i suoi principi attivi possono portare un miglioramento anche in pochi mesi dopo il suo utilizzo.



3. Riduzione dei gas corporei



Uno dei benefici maggiori del carbone attivo, è sicuramente quello di ridurre la formazione di gonfiore nell’apparato digerente. Il carbone attivo si lega ai sottoprodotti che causano i gas durante il processo digestivo e che possono portare a una serie di disagi. Per combattere la loro formazione, è opportuno assumere il carbone attivo prima di ogni pasto.



4. Prevenire i postumi di una sbornia



Il carbone attivo è in grado di ridurre significativamente la concentrazione di alcol nel sangue e quindi prevenire i postumi che si possono verificare dopo una sbornia.





Anche se questo suo beneficio può risultare utile in molti casi, non deve essere preso come scusa per bere più del dovuto.



5. Aiuta a ritardare l’invecchiamento



I principi del carbone attivo, aiutano a ridurre i cambiamenti nelle cellule del corpo umano che sono legati all’invecchiamento. Se applicato localmente sulla pelle, come parte di una maschera di bellezza o di una crema da applicare, è in grado di eliminare le tossine e prevenire la formazione delle rughe. Internamente, può aiutare a prevenire l’invecchiamento delle cellule dei reni e del fegato.



Prima di procedere all’assunzione del carbone attivo, è sempre bene chiedere maggiori informazioni al dietologo o al proprio medico curante. In alcuni casi, questo tipo di carbone potrebbe non essere compatibile con cure o medicinali.