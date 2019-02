Coproget sbarca in Giappone grazie alla forza (e alla precisione) di Ursus (FOTO e VIDEO)

Nell'anno in cui si festeggiano i 25 anni di attività, Coproget si regala il Giappone. Da pochi giorni, infatti, l'azienda che ha sede a Grugliasco e che opera nel mondo dell'automotive ha concluso un accordo con un'azienda del Sol Levante per la fornitura di una macchina addetta allo "stretch & bending" da 100 tonnellate.

In pratica il macchinario (ribattezzato "Ursus" proprio per la sua forza che abbina però a un'enorme precisione) è in grado di modellare le barre dalla loro forma orizzontale fino a trasformarle nella versione definitiva di paraurti per auto.



"Si tratta del nostro primo lavoro che riusciamo a vendere in un mercato così complesso e tecnologicamente avanzato come è quello giapponese - racconta Angelo Accossato, ingegnere, uno dei soci e delle anime dell'azienda - e speriamo che sia il primo di tanti altri. Di certo per noi è motivo di grande soddisfazione e siamo anche contenti di rilevare come il made in Italy, in Giappone, è percepito come sinonimo anche di tecnologia".

Ursus è stato realizzato nella sua versione più rinnovata, in grado di trattare sia l'alluminio che l'acciaio di ultima generazione. E rappresenta la punta di diamante per un'azienda che ormai da tempo si mostra come uno dei gioielli della manifattura industriale di Torino e della sua provincia.

Coproget infatti si occupa di progettazione e costruzione di attrezzature prototipali e di produzione per la lavorazione a freddo della lamiera: linee di profilatura, macchine di piegatura e/o stiramento, stampi progressivi, stampi a trasferta, stampi per pannelleria. Una storia cominciata nel 1994.