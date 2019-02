L'automotive fa quadrato a Torino e Confindustria mette il Governo nel mirino: "Siamo tolleranti, ma non all'infinito"

Un tavolo che rappresenti tutto il mondo automotive e che, non a caso, muove i primi passi dalla città che proprio l'auto ha tenuto a battesimo. "Il momento è importante, vediamo un calo di ordini nella componentistica e decisioni del governo che non ci convincono e dunque è necessaria una reazione", ha aggiunto Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino.

"Una proposta di filiera per confrontarci con il governo e non subire decisioni a danno delle nostre aziende". Parte da Torino e con le parole del presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, l'iniziativa cui la città dell'auto ha voluto dare vita.

Con loro anche Paolo Scudieri, presidente di Anfia, che raccoglie tutta la filiera dell'automobile e "che rappresenta 100 miliardi di fatturato in tutta Italia, dà lavoro a 258mila addetti ed è primo investitore in ricerca e sviluppo, con 74,4 miliardi di gettito fiscale. Siamo fondamentali per la tenuta e la crescita del Paese - ha detto ancora Scudieri - e abbiamo sfide enormi davanti a voi, con tanti giovani che hanno la necessità di imparare un mestiere nuovo, che si sta evolvendo".

"La legge bonus malus danneggia nei fatti 14 modelli prodotti in Italia - ha scandito Boccia - e in due mesi compileremo una proposta chiedendo l'attenzione del governo. E il fatto che parta da Torino non è causale. Vuole essere una reazione positiva, per evitare leggi che forse non sono contro, ma che non prevedono gli impatti negativi che potrebbero avere sull'industria italiana".

"La legge bonus malus ci arretra rispetto al resto del mondo e vogliamo capire quale può essere la visione che il governo ha su questo settore. Non vogliamo difendere una posizione, ma governare una transizione, preparandoci a una nuova idea di futuro, investendo sull'innovazione".