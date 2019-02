Reddito di Cittadinanza, Appendino: "La povertà esiste, ma con scelte politiche proviamo ad arginarla"

"Contestare il Reddito di Cittadinanza per timore che qualcuno possa approfittarne è come non far disputare un campionato per paura che qualcuno possa commettere illeciti. Il Governo sta mettendo in piedi tutti i controlli e le garanzie per evitarlo. " Così su Facebook il sindaco di Torino Chiara Appendino commenta l'introduzione della misura "bandiera" del M5S, presentata negli scorsi giorni dal vicepremier Luigi Di Maio. Le domande, come ricorda la prima cittadina sabauda, potranno essere inoltrate dal 6 marzo.

Appendino poi sottolinea come il "Reddito di Cittadinanza non sia solo un obiettivo politico, ma è un concreto aiuto per chi è in difficoltà." "E purtroppo - aggiunge - si parla ancora di tante persone, molte residenti in grandi centri urbani come Torino".

La sindaca ricorda poi le "centinaia di persone in povertà che ho incontrato in questi due anni" di mandato e che da questo provvedimento trarranno come primo beneficio "la dignità"."La povertà esiste, ed è una tremenda conseguenza di scelte, anche politiche. Oggi, con quelle stesse scelte, si prova ad arginarla", conclude Appendino postando poi il link al sito www.redditodicittadinanza.gov.it.