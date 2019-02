Sgombero dell'Asilo Occupato di via Alessandria: una decina di persone sul tetto e proteste nelle strade (FOTO e VIDEO)

E' in corso dalle 5 di questa mattina lo sgombero dell'Asilo Occupato di via Alessandria. Polizia, finanza e carabinieri sono intervenuti per liberare gli otto locali distribuiti su due piani occupati dal 1995.

Una decina delle persone trovate all'interno sono salite sul tetto per resistere all'intervento delle forze dell'ordine. Attualmente non è stato quindi possibile portare a termine lo sgombero.



Un'altra parte degli occupanti è andata invece a bloccare in segno di protesta corso Giulio Cesare all'angolo con via Brescia esponendo lo striscione "Baste sgomberi, via la polizia dai quartieri" per poi spostarsi, almeno una parte, verso Porta Palazzo dove la protesta si sta sviluppando di fronte al Pala Fuxas, in mezzo agli ambulanti che non gradiscono questo tipo di presenza.





Secondo Radio Black Out sono state emesse cinque misure cautelari (tre a Torino e due a Bologna) per terrorismo legati a fatti contestati che risalgono a proteste al Cpr (ex Cie) del 2013.

Intanto, da alcuni balconi delle case vicine, qualcuno ha iniziato a mettere musica ad altissimo volume, forse in segno di solidarietà verso gli occupanti.



E arrivano anche i commenti dalle istituzioni della zona: "Il quartiere - commenta il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri - aspettava questo intervento da molto tempo." "Speriamo - prosegue - che sia quello definitivo, perché così come era utilizzato ora era uno spazio completamente inutile."