Torino Wine Week: al via la prima edizione

Per gli amanti del vino il prossimo appuntamento da segnare in agenda è a Torino dal 18 al 24 febbraio. Nel capoluogo sabaudo andrà in scena la Torino Wine Week, un festival diffuso rivolto a tutto il mondo di eno-appassionati per scoprire, degustare e innamorarsi della celebre bevanda di Bacco.

Durante la settimana un ricco programma di incontri, conferenze e, ovviamente, degustazioni coloreranno di rosso, bianco e rosé le vie della città. Le enoteche, i ristoranti e le osterie del centro ospiteranno sfide tra produttori, cene-degustazione per assaporare vini in abbinamento a menù tematici, workshop e masterclass sul tema dell’enologia e del bere bene, coinvolgendo i quartieri centrali di Vanchiglia, San Salvario e del Quadrilatero. Sabato 23 e domenica 24 l’appuntamento si sposta nelle sale di Palazzo Carignano: lo splendido edificio che fu sede del primo Parlamento italiano per l’occasione si trasformerà in una suggestiva cantina dove verrà allestito il Salone del Vino, uno spazio con più di 30 produttori e un’area food curata dai Maestri del Gusto. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio enoico del Piemonte e non solo: saranno presenti infatti alcuni vini provenienti da tutta la Penisola, per conoscere le peculiarità che territori e climi differenti conferiscono a ciascuna bottiglia.

La Torino Wine Week, un appuntamento molto atteso come testimoniano i 400 biglietti già venduti, vuole celebrare il vino, prodotto per cui Torino e il Piemonte sono conosciuti in tutto il mondo, in ogni sua forma. Il festival infatti si rivolge non solo a intenditori e professionisti del settore ma a ogni amante di questa bevanda, proprio come insegnano i vitigni della Regione in grado di raggiungere altissimi livelli con tutte le tipologie di bottiglia, dalle etichette più giovani fino ai fine wines. L’organizzazione vede la collaborazione di Bonobo Events e Spiriti Indipendenti, le due realtà alla regia dei più importanti eventi in città legati al mixology. L’intento è quello di porre le basi per una manifestazione che inserisca Torino e il Piemonte, prima regione in Italia per numero di DOC/DOCG e seconda per export, nel calendario nazionale degli appuntamenti enoici, rafforzando il capoluogo sabaudo quale metropoli dell’enoturismo.