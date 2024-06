Il teatro incontra la natura a Gran Paradiso dal Vivo: Lucilla Giagnoni e Giobbe Covatta ospiti della settima edizione

Dal 6 al 21 luglio torna Gran Paradiso dal vivo, settima edizione del festival di teatro in natura, che si tiene nel Parco nazionale Gran Paradiso, il più antico d’Italia, sul versante piemontese.

Il festival è incentrato sullo stretto legame tra uomo e natura ed è totalmente immerso nel contesto naturale che lo ospita, entrando in relazione con i luoghi e i territori. A fare da scenografia e palcoscenico sono borghi alpini, sentieri e prati in cui compagnie e artisti condividono con il pubblico l’esperienza artistica, dando vita a una serie di spettacoli unici e irripetibili. Un festival di teatro in natura – l’unico in un parco nazionale in Italia - particolarmente apprezzato dagli spettatori: originale e interessante sono i due aggettivi associati all’esperienza del pubblico della manifestazione. Tra gli ospiti di questa edizione anche Lucilla Giagnoni, che porterà a il suo lavoro Di acqua e di terra e Giobbe Covatta con 6° (SEI GRADI).

L’edizione 2024 di Gran Paradiso dal vivo sarà caratterizzata da un’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale grazie all’introduzione di un service a impatto zero, ovvero un impianto luci e audio a energia rinnovabile alimentato da un pannello fotovoltaico. Il nuovo strumento è stato acquistato grazie ai fondi del bando ministeriale TOCC sulla transizione ecologica.

Il programma sarà strutturato in tre filoni: TeatroNatura, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori in un percorso che parte dalla rappresentazione dei miti e degli archetipi, per arrivare al cuore e all’anima delle persone; Senza quinte e sipario, spettacoli che si collocano nella natura del parco senza la necessità di una sala teatrale; Questo parco è uno spettacolo!, eventi pensati per le famiglie e realizzati in stretto dialogo con il territorio.