Fare business e fare del bene: Torino si propone come città "a impatto sociale"

"Quanta gente, nemmeno parlassimo di Olimpiadi". In quel momento, stando allo scherzo, alle parole col sorriso sulle labbra del presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte, l'assessora comunale all'innovazione, Paola Pisano, finge di alzarsi e andarsene.

In realtà restano tutti. Perché sul tavolo oggi c'è un concetto strategico e fondamentale come l'impatto sociale dell'economia. Fare impresa, insomma. Ma anche fare del bene: "Un paradigma che vede la volontà di avere un effetto positivo sulla società e sul territorio, ma senza dimenticare l'aspetto del business. E in questo Torino ha molto da dire", ribadisce Mario Calderini, ai vertici della struttura camerale che si occupa di questi temi: Torino Social Impact. "Possiamo proporci al mondo come punto di riferimento, anche grazie a grandi capitali che si stanno mobilitando in questo periodo". A questo, Torino sa aggiungere una lunga tradizione sociale, la presenza di compagnie bancarie e molti operatori già attivi in questo ambito. "Da qui nasce la nostra piattaforma di Torino Social Impact, che riunisce già oltre 50 realtà".