Quando l'appartenenza è stampata sulla pelle: Skf offre il tatuaggio con il logo nuovo ai primi cento dipendenti (e non solo)

Quando si dice sentirsi "sulla pelle" il proprio mestiere. In casa Skf - multinazionale svedese di cuscinetti a sfera con una fortissima presenza in provincia di Torino, soprattutto nel Pinerolese - hanno preso questo modo di dire molto seriamente. E per celebrare il nuovo logo aziendale (modificato dopo oltre un secolo di storia), lanciano una proposta ai dipendenti (e non solo): tatuaggio gratis per i primi cento che vorranno aggiornare il logo anche su se stessi.



Non un tatuaggio nuovo, quindi, ma un servizio di "aggiornamento" per chi, il logo dell'azienda per cui lavora, già lo porta con orgoglio su di sé. E che ora rischia di ritrovarsi "fuori moda" con il processo di restyling. "Per celebrare la fedeltà e la passione per il nostro marchio, offriamo aggiornamenti gratuiti per i tatuaggi - dice Skf sul proprio sito ufficiale - . Per la prima volta in un secolo, abbiamo apportato un attento aggiornamento al nostro amato logo. Il logo aggiornato fa parte di un'identità visiva rinnovata, che rende il marchio più audace, distintivo e inconfondibilmente Skf. Siamo molto orgogliosi dell'eredità del nostro logotipo, che dura da 117 anni. È un'icona del settore e sappiamo di condividere questo orgoglio con le persone di tutto il mondo che hanno deciso di avere il logo impresso per sempre sul proprio corpo".

Dunque, alle prime cento persone che si faranno avanti, paga l'azienda. "Hai un tatuaggio SKF e vuoi rimanere aggiornato sul look più recente? Invia un'e-mail a tattoo@skf.com per approfittare di questa offerta".

E chissà che qualcuno degli stabilimenti torinesi non ci faccia un pensierino.