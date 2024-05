Uno cerca di rubare dei vestiti a Moncalieri, l'altro dei cosmetici a Chieri: entrambi finiscono in manette

Doppio intervento dei carabinieri, nelle scorse ore, per sventare alcuni furti all'interno di negozi alle porte di Torino. Il primo caso si è verificato a Moncalieri (in corso Savona) dove un 27enne di orgine nordafricana è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi senza pagare con addosso capi d'abbigliamento per oltre 500 euro.



Scena simile a Chieri, dove i carabinieri hanno bloccato un 37enne, sempre di origine nordafricana, senza fissa dimora, che dopo aver rubato dei cosmetici in un esercizio commerciale del luogo ha aggredito i commessi che lo avevano scoperto.



A Volvera, infine, un 19enne è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; presso la sua abitazione sono stati trovati e sequestrati una cinquantina di grammi di hashish già suddivisi in dosi nonché il materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. Il giovane è ai domiciliari.