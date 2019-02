Fiera A&T 2019: Premio Innovazione 4.0 all’ITIS Pininfarina di Moncalieri

Il progetto “DOVE C’E’ ACQUA C’E’ VITA - L’acqua potabile -Progettare un pozzo per acqua potabile da applicare in paesi in via di sviluppo”, realizzato dalla Onlus Imagine To Help e l’Istituto Pininfarina di Moncalieri, è risultato TERZO classificato nella categoria “SCUOLE SUPERIORI” del premio Innovazione 4.0 dedicato alle migliori soluzioni innovative 4.0 in ambito industriale.

La premiazione avrà luogo venerdì 15 febbraio alle ore 12.00 presso la fiera A&T- OVAL, Lingotto (Innovation point)

Premiazione a cura di:

Luciano Malgaroli - CEO, Fiera A&T

Marco Protti - Responsabile ricerca e innovazione della Divisione Velivoli, Leonardo spa

Lorenzo Maternini - Country manager, Talent Garden

Le tre scuole vincitrici presenteranno oralmente il proprio progetto, come relazione ospite all’apertura di una delle sessioni specialistiche “SENIOR” (composte dai concorrenti finalisti del Premio Innovazione 4.0 – categorie Aziende – Università e Ricerca – Start-up).

La presentazione avrà durata 15 minuti ed avrà inizio alle ore 11.00 sempre venerdì 15/2 nell’ambito di A&T.

I Premi Innovazione 4.0 vengono assegnati agli autori delle testimonianze applicative presentate nelle sessioni specialistiche, rispettivamente nelle categorie Aziende, Start-up, Ricerca e Università. È stata appositamente creata una categoria dedicata a Scuole e ITS per offrire ai giovani l’opportunità di illustrare progetti e/o prodotti realizzati da gruppi di studenti. (Scuole secondarie di 2° grado e Istituti Tecnici Superiori).

Le idee sono valutate dal Comitato Scientifico e Industriale di A&T.

DESCRIZIONE PROGETTO:

“DOVE C’E’ ACQUA C’E’ VITA - Giovani, tecnologia e innovazione al servizio della solidarietà” è un progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato da Imagine to Help Onlus in collaborazione con l’ITIS Pininfarina di Moncalieri che coinvolge n. 30 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale in un percorso di formazione professionale sulla progettazione di pozzi per acqua mediante l’utilizzo di procedure innovative. La formazione, oltre a sviluppare capacità tecniche, ha lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo della solidarietà sociale proiettandoli in una dimensione internazionale di cooperazione allo sviluppo. Il gruppo coinvolto è così suddiviso:

1) Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia:

SCELTA SISTEMI DI POMPAGGIO E PANNELLI SOLARI

2) Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie:

DEPURAZIONE , TRATTAMENTO ACQUE E FORMAZIONE A POPOLAZIONE BENEFICIARIA SUL BUON UTILIZZO ACQUA POTABILE;

3) Indirizzo informatica e telecomunicazioni:

CREAZIONE APP, SITO INTERNET, MARKETING E GESTIONALE;

4) Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica:

SISTEMA Di MONITORAGGIO POZZO IN REMOTO.

Scopo del progetto è quello di creare un prototipo, che possa essere installato in qualsiasi contesto in Paesi in Via di Sviluppo, al cui interno siano presenti:

-Stazione di pompaggio acqua alimentata da pannelli fotovoltaici;

-Sistema di analisi acque in manuale e remoto;

-Impianto di potabilizzazione acqua mediante sistema di filtraggio;

-Serbatoio di accumulo acqua;

- Controllo in remoto tramite PLC dell’intero sistema, per monitoraggio parametri di vario genere

Il primo prototipo sarà installato in Kenya entro il 2020 dalla ONLUS Imagine To Help, per poi essere replicato in altri Paesi in Via di Sviluppo.

