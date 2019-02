Appello del M5S di Torino a Toninelli: "Fermi tentativo di Telt di andare avanti coi bandi Tav"

"Toninelli fermi qualsiasi tentativo di Telt di dare il via libera ai bandi per il Tav". È questo l'appello del M5S di Torino al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, chiedendo inoltre la rimozione del Direttore Generale Mario Virano che "sembra ignorare la nostra volontà politica di bloccare definitivamente il progetto della Torino-Lione".

Il 19 febbraio è previsto il consiglio di amministrazione di Telt, in cui per la prima volta si confronteranno le posizioni di Italia e Francia. Entro tale data il cda della società incaricata della costruzione dell'opera darà il via "ad appalti per 3 miliardi di euro, in particolare per lavori che permetterebbero di scavare quattro quinti del tunnel di base in Francia".