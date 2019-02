Rivalta, approvato il bilancio di previsione 2019

È stato approvato ieri, lunedì 18 febbraio, dal Consiglio comunale di Rivalta il bilancio di previsione 2019.

A caratterizzare il bilancio della Città, che per la parte corrente pareggia a 17.067.844 €, è la conferma di una crescente attenzione per il patrimonio pubblico del Comune, che si traduce nel consolidamento di maggiori stanziamenti per la manutenzione del verde (380.000 €) e per gli interventi sulla viabilità e la manutenzione ordinaria degli edifici che arriva a 495.000 € (69.000 € in più rispetto al 2018). Principali voci di spesa, queste, che si affiancano alla conferma anche per l'anno 2019 dell'esenzione del pagamento IRPEF per le fasce di reddito fino a 12.000 €. Anche tariffe e prezzi per i servizi pubblici confermano i valori del 2018.

Nel 2019 l’Amministrazione di Rivalta metterà a disposizione 6.000.000 € per gli investimenti in opere già appaltate e per dare il via a cantieri che apriranno nel corso dei prossimi mesi. Tra gli altri, vanno segnalati la riqualificazione degli impianti sportivi di Pasta e di Tetti Francesi, di via Togliatti e Balegno, la realizzazione del nuovo padiglione loculi al cimitero, la riconversione dell’ex biblioteca in casa della salute, la trasformazione dell’ex alloggio del custode del

Monastero in social housing, oltre alle asfaltature, alla realizzazione della rotonda a Prabernasca e la riqualificazione di via Umberto I.