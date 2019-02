Valsusa, il topo d'appartamento agiva con i proprietari in casa. Ma finisce in trappola

E’ stato arrestato dai carabinieri di Susa il topo d’appartamento che a gennaio aveva colpito a Chianocco, portando via da un’abitazione di via Vindrolere denaro in contanti, cellulare e gioielli. Come già era capitato nel 2014 e nel 2015, l’uomo aveva agito mentre il proprietario dormiva all’interno della casa.



Dopo un mese di attività investigativa i militari sono riusciti ad identificarlo e rintracciarlo in un’abitazione di via Chiusella di Torino. L’uomo, El Aloui Mohammed, marocchino 55enne senza fissa dimora e disoccupato, con numerosi precedenti per furti in abitazione, è stato colpito da una misura cautelare in carcere. A incastrarlo, i filmati ripresi dalle videocamere del servizio di sorveglianza di un’abitazione di un vicino di casa. All’interno dell'alloggio dove è stato trovato l'uomo sono stati rinvenuti numerosi gioielli, bigiotteria varia, cacciaviti ed oggetti atti allo scasso, due telefoni “cordless” di appartamento, oltre a guanti, giacche e capi d’abbigliamento utilizzati per il travisamento. Sono in corso accertamenti per verificare se il soggetto sia autore degli altri colpi avvenuti in Chianocco negli ultimi mesi ed in altri comuni della Valsusa.