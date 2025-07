Medici ed infermieri aggrediti dai rom al Maria Vittoria: "Situazione inaccettabile"

Giro di vite dell'Asl Città di Torino per garantire più sicurezza ai medici ed infermieri, dopo le aggressioni all'ospedale Maria Vittoria e San Giovanni Bosco . Nel dettaglio è prevista l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza e l’adozione di un protocollo di sicurezza rafforzato , in collaborazione con la Prefettura di Torino.

Durante le concitate fasi dell'intervento sanitario sono stati aggrediti dai nomadi anche cinque infermieri ed un medico , che hanno riportato traumi e ferite tali da richiedere l’abbandono del lavoro, con difficoltà per i colleghi. Ma si tratta solo dell'ennesimo episodio, a seguito del quale il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, Dott. Carlo Picco ha effettuato un sopralluogo all'ospedale.

"Questa situazione che ricorre frequentemente nei nostri nosocomi - fanno sapere dell'Asl - non è più accettabile e non può essere tollerata. I rom seguono in massa i loro congiunti ricoverati, creando spesso situazioni di degrado, accattonaggio, danneggiamenti e aggressioni a operatori e utenti".