Schianto mortale ad Ivrea: centauro di 57 anni perde la vita

Schianto mortale questa notte per un motociclista sulla provinciale, che costeggia il lago Sirio ad Ivrea: a morire Gianfranco Vogliano, residente nella cittadina del Carnevale. Il centauro di 57 anni è morto sul colpo, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato contro il guard rail laterale di protezione.

La dinamica

Purtroppo il forte impatto non gli ha lasciato scampo: secondo i primi rilievi in sella alla sua Yamaha FZ26 intorno alle due di notte è uscito fuori strada in una curva particolarmente pericolosa. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118: sul posto anche i Carabinieri di Ivrea per ricostruire la dinamica dell'incidente, in cui non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo.