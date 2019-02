Volantini Fuan al Campus Einaudi: a Torino la polizia allontana giovani dei centri sociali

"Ovviamente non si muovono mai da soli - si legge nel post, corredato da un video che mostra la carica della polizia - ma hanno con loro sempre decine di agenti a proteggerli. Agenti che hanno caricato e provato a disperdere il presidio spontaneo degli studenti del Campus, che pretendono di tenere libera l'università dai fascisti".

"Questa mattina, come studenti del FUAN - Azione Universitaria, candidati in tutti i principali organi di rappresentanza studentesca per le elezioni del 19 e del 20 marzo, stavamo svolgendo un volantinaggio autorizzato al Campus Einaudi - spiega Andrea Montalbano, responsabile del FUAN (unica lista di destra presente alle elezioni universitarie) - quando un gruppo dei centri sociali e della lista di sinistra Studenti Indipendenti ha tentato di aggredirci. Come già accaduto in passato, i ragazzi del FUAN non hanno rinunciato a portare a termine il loro volantinaggio, continuando a distribuire agli studenti di passaggio il materiale elettorale che riporta il nostro programma".

"Oggi - continua Montalbano - i collettivi di sinistra hanno per l'ennesima volta mostrato il loro vero volto, cercando di impedire a degli studenti di manifestare le proprie idee all'interno dell'Università. Come già fatto in più occasioni, abbiamo ribadito con la nostra presenza che l'Università non è il luogo in cui imporre il pensiero unico e che non ci arrenderemo, continuando a rappresentare, come facciamo da sempre, la voce di tutti gli studenti liberi in Università".

"Per questo - conclude Montalbano - il FUAN sarà presente alle elezioni del 19 e 20 marzo".