Tav, le imprese torinesi dicono no al referendum: "Decida il Parlamento". E sulle Atp Finals di tennis: "Siamo pronti, lo diremo a Giorgetti chiedendo il suo aiuto"

In conclusione, tornando sul tema tennistico, Ilotte ribadisce che "la Città si è spesa in prima persona e ci ha chiesto di fare squadra. Tutte le associazioni hanno aderito alla proposta e dunque tutto il sistema delle imprese ha aderito, per far vedere al resto dell'Italia che c'è un Sistema Torino che si sta muovendo. Ci è sembrato di capire che invece Giorgetti abbia valutato l'iniziativa come sola idea della città e invece vogliamo ribadire la coesione. Anche per questo ci ritroviamo questa sera con alcune imprese, circa una trentina, compresa la sindaca, per capire cosa possiamo fare per portare avanti la candidatura".