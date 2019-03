Arrestato nell'Astigiano un uomo che aveva messo a segno 32 furti a Torino e provincia

Era stato condannato per 32 furti messi a segno a Torino e in tutta la provincia, ma le manette sono scattate in provincia di Asti, in particolare per opera dei carabinieri di San Damiano.

I militari hanno infatti applicato l’ordine di esecuzione di pena detentiva, in regime di arresti domiciliari, a carico di B.S. 32enne pluripregiudicato di etnia sinti. Nel biennio 2015-2016 aveva posto in essere una vera propria opera di saccheggio nel capoluogo torinese e in numerosi comuni della cintura, dal Canavese alla zona di Moncalieri, unitamente ad una banda di altri 4 soggetti della stessa etnia, commettendo ben 32 furti in abitazioni, centri commerciali, tabaccherie, ed altre attività ancora. Per tali scorribande è stato ritenuto colpevole e condannato in via definitiva a 3 anni e 8 mesi di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, furto, rapina e ricettazione, da scontare presso il domicilio.