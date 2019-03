Inaugurata associazione di estrema destra in corso Allamano. La rabbia dei residenti: "Non vogliamo i fascisti sotto casa" [FOTO]

"Non vogliamo i fascisti sotto casa". Cosí Stefano Melotti, 63 anni, dipendente del Comune di Torino, mentre tiene in mano un cartello con la scritta "No al fascismo". Melotti abita a due passi dal civico 40 di corso Allamano, dove oggi pomeriggio è stata inaugurata la sede dell'associazione di estrema destra "Legio Subalpina", con decine di partecipanti arrivati anche da Milano in bus.



A protestare insieme a Melotti, la moglie Paola e altri tre residenti, tutti preoccupati che la presenza dell'associazione possa turbare la tranquillitá di questo piccolo borgo. "La maggior parte delle persone che abitano qui - spiega Luca, 19 anni - sono anziani e hanno paura. Oltre al timore che si verifichino disordini, siamo indignati". Nei giorni scorsi Melotti ha scritto alla Circoscrizione 2, senza peró ottenere risposta. "Adesso vedremo se esistono vie legali per farli andare via, di certo non ci arrenderemo".