Tav, Battelli (M5S) a Chiamparino: "Da avvoltoi speculare sulle vittime della tragedia del ponte Morandi"

"Chiamparino dovrebbe vergognarsi: utilizzare una tragedia come il crollo del ponte Morandi per convincere gli italiani della bontà del progetto Tav è da avvoltoi. Il presidente della Regione Piemonte parla, inoltre, di 'treno sicuro': vuol dire, forse, che il traforo del Frejus non lo sia o, piuttosto, intende dire sicuro per garantire appalti ai soliti noti e ottenere in cambio voti per le regionali?". Lo scrive, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli del MoVimento Cinque Stelle.