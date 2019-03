A Torino il primo Festival della sauna

In questo Weekend Torino sarà la capitale del benessere. AssoSauna, la prima associazione italiana di maestri di sauna e hammam e di appassionati di sauna e benessere, organizza, per la prima volta in Italia, un evento eccezionale: il primo festival della sauna organizzato per diffondere il Wellness Entertainment, la cultura della sauna e dei rituali in Spa e per far conoscere la figura ed il ruolo del maestro di sauna e hammam.

L'Italian Sauna Festival è:

- un'esibizione aperta a tutti i maestri di sauna che vogliano mettersi in gioco e presentare un proprio sauna show tematico

- un grande evento di divulgazione della cultura della sauna ritualizzata

- un momento di incontro tra maestri di sauna provenienti da tutta Italia

- una grande occasione per i nuovi maestri di sauna che potranno confrontarsi con i coordinatori regionali AssoSauna, grandi esperti che da anni caratterizzano il panorama saunistico italiano.



La partecipazione ha un costo di 80 € ed è aperta anche tutti coloro vogliano mettersi in gioco, presentare un loro rituale di sauna show e confrontarsi con i maestri di sauna più esperti.

Il primo festival in Italia organizzato per diffondere il Wellness Entertainment, la cultura della sauna e dei rituali in Spa e per far conoscere la figura ed il ruolo del maestro di sauna e hammam.

Grazie al Wellness Entertainment, un nuovo modo di vivere la Spa che ha l'obiettivo di far rilassare le persone mentre si divertono e di far divertire le persone mentre si rilassano, gli ambienti della Spa vengono trasformati da dei luoghi fisici statici in emozionanti esperienze di benessere sensoriale!

QUANDO

22/23/24 Marzo

DOVE

La prima edizione si svolgerà a Torino, per perseguire l’obiettivo di diffondere l’arte degli show e dei rituali in sauna al di fuori di alcune zone del Nord Est d’Italia in cui è già conosciuta.

SEDI

Castello di Montaldo Torinese, nella Spa più grande d’Italia all’interno di un castello

Blu Spa Orbassano, nella più grande e moderna Urban Spa del Nord Ovest Italia

PARTECIPANTI

All’ITALIAN SAUNA FESTIVAL parteciperanno alcuni dei più importanti e prestigiosi maestri di sauna e hammam provenienti da tutta Italia, come Stefano Carmina, Rossana Ferrario, Renato Cazzolato, Antonio Falcone, rispettivamente coordinatori regionali Asso Sauna di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La partecipazione ha un costo di 80 € ed è aperta anche tutti coloro vogliano mettersi in gioco, presentare un loro rituale di sauna show e confrontarsi con i maestri di sauna più esperti.

PREMI

l’ITALIAN SAUNA FESTIVAL è organizzato da Asso Sauna, la prima associazione in Italia di maestri di sauna e hammam e di appassionati di benessere, che inizia i suoi primi passi tra nel 2007 e viene formalmente costituita nel 2012 con l'obiettivo di diffondere la cultura della sauna, intesa non solo come stanza calda, bensì come rituale che coinvolge mente, corpo e spirito e aiuta a raggiungere un vero benessere psicofisico.

Per Asso Sauna, i rituali in sauna non sono uno sport o un’esibizione, pertanto, l’Italian Sauna Festival, pur avendo una giuria tecnica di Spa Manager ed esperti del settore, non è una gara e non prevede una classifica, bensì il riconoscimento di premi speciali per i rituali più emozionanti, originali, innovativi, divertenti, rappresentativi, ecc…

Ultimamente, in alcuni contesti, si è presa una deriva distorta per la quale il maestro di sauna pare esser diventato il protagonista o la figura centrale della sauna e non il tramite e lo strumento che mette la propria professionalità al servizio del benessere delle persone e delle Spa stesse che investono sul Wellness Entertainment.

Asso Sauna sostiene che è importante che chi decida di cimentarsi in questo rituale di benessere sia consapevole che i clienti non sono lì per assistere a una performance o esibizione di uno "sventolatore acrobatico di asciugamani", bensì per ricercare benessere, relax, emozioni, piacere e stimolazioni sensoriali; il vero maestro di sauna sa regalare tutto ciò anche al cliente che vive l'Aufguss ad occhi chiusi e non ha mai l'obiettivo di farsi vedere o mettersi in mostra.