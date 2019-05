La programmazione del Teatro Regio di Torino

Questa la programmazione del Teatro Regio nella settimana che va dal 12 al 18 aprile.

STAGIONE D’OPERA • “LA SONNAMBULA” DI VINCENZO BELLINI CON LA REGIA DI MAURO AVOGADRO. DIRIGE RENATO BALSADONNA

Dopo la “prima” di questa sera alle ore 20, fino al 20 aprile è in scena al Teatro Regio l’opera LA SONNAMBULA di Vincenzo Bellini. Renato Balsadonna dirige l’Orchestra e il Coro del Regio, la regia è di Mauro Avogadro in collaborazione con Ola Cavagna. Sul palcoscenico: Ekaterina Sadovnikova (Amina), Antonino Siragusa (Elvino), Nicola Uliveri (Rodolfo), Daniela Cappiello (Lisa), Nicole Brandolino (Teresa), Gabriele Ribis (Alessio), Alejandro Escobar / Vito Martino (un notaro). Nel corso delle recite, l’11, 13 e il 19 aprile nei ruoli principali cantano Hasmik Torosyan (Amina), Pietro Adaini (Elvino), Riccardo Fassi (Rodolfo) e Ashley Milanese (Lisa). La produzione è realizzata con il sostegno di Italgas, Socio fondatore del Teatro Regio.

I CONCERTI • L’ORCHESTRA E IL CORO DEL TEATRO REGIO DIRETTI DA ROLAND BÖER NELL’ “ELIAS” DI FELIX MENDELSSOHN

Giovedì 18 aprile ore 20.30 al Regio, Roland Böer sale sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio per l’esecuzione dell’oratorio ELIAS di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Böer, Direttore musicale e artistico del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, già assistente di Antonio Pappano al Festival di Bayreuth, ha diretto orchestre quali London Symphony, Filarmonica della Scala e Bayerischen Rundfunks. Elias, oratorio su parole dell’Antico Testamento, fu completato nel 1846 e prese a modello i grandi lavori barocchi di Händel e Bach. La partitura è un capolavoro di soluzioni formali, timbriche e armoniche, in cui troviamo possenti sillabazioni dei cori, arie di generosa espansione e colpi di scena di grande effetto narrativo. Tutto rende l’Elias, raramente presentato al pubblico, una pietra miliare del repertorio sinfonico-corale dell’Ottocento. Andrea Secchi è il maestro del coro.

50 ANNI DI AZZURRO • PAOLO CONTE TORNA AL TEATRO REGIO PER UN CONCERTO SOLD OUT

Lunedì 15 aprile ore 21 al Teatro Regio, concerto di PAOLO CONTE dal titolo “Cinquant’anni di Azzurro”. I biglietti sono esauriti. Info: www.concerto.net.

SIPARI SOCIALI • UN PROGETTO SOCIALE DIVENTA UN DIVERTENTE SPETTACOLO: “SIPARI ROMANTICI: L’ELISIR DEL TEATRO”

Venerdì 12 aprile ore 20.30 e sabato 13 aprile ore 17.30 al Piccolo Regio Puccini, il progetto biennale “Sipari Sociali”, giunto quest’anno alla V edizione, propone lo spettacolo per ragazzi Sipari romantici: L’elisir del teatro, tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e adattato da Nausicaa Bosio e Giovanna Piga. Protagonisti sul palco e dietro le quinte sono oltre 40 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, che durante gli ultimi due anni hanno preso parte ai laboratori di coro, canto, recitazione, danza, orchestra e scenografia. Dirige lo spettacolo Nausicaa Bosio, al pianoforte Giovanna Piga, la regia è di Anna Maria Bruzzese e i movimenti coreografici di Caterina Cugnasco. “Sipari Sociali” è un progetto ideato e realizzato dal Teatro Regio e da Articolo Nove, ed è sostenuto da una Fondazione privata e dagli Amici del Regio. Posti limitati a ingresso gratuito in distribuzione fino a esaurimento alla Biglietteria del Regio. Info: www.siparisociali.org.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 12, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 aprile; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 13 aprile sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: La sonnambula di Vincenzo Bellini (recite fino al 20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti, fino all1 giugno, della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “CANTIAMO!”, CONCERTO ALLA SCOPERTA DEI CORI DEL REGIO E DELLE VOCI BIANCHE

È in corso la vendita dei biglietti per il concerto CantiAmo!, con il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Regio. L’appuntamento è in programma al Teatro Regio venerdì 17 maggio ore 10.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it