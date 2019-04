I fiori colorano il centro storico di Vigone

Un serpentone colorato nel cuore del centro storico di Vigone con aromi e profumi di terre lontane. Sabato e domenica torna Vigoflor, la mostra mercato regionale di florovivaismo e giardinaggio.

“Gli espositori saranno una settantina e saranno disposti da piazza Cardinal Boetto, fino a piazza Clemente Corte, passando per via Umberto I” anticipa Bartolo Mottura, presidente della pro loco vigonese che organizza l’evento. Sono attese come di consueto presenze anche da fuori regione, per esempio dalla Liguria e dalla Sicilia (con agrumi e ulivi).

La manifestazione, a ingresso libero, apre entrambi i giorni alle 10 ed è corredata da una serie di iniziative. Quelle permanenti sono la mostra fotografica “Vigone d’antan anni ’70” dell’ingegner Mario Rosso alla Rotonda di piazza Clemente Corte; mentre nell’ex chiesa del Gesù di piazza Baretta vengono esposti i lavori degli allievi delle scuole di Vigone e Cercenasco, dei ragazzi del Gim Junior e degli ospiti di Casa Brun, infine nella chiesa di San Bernardino, all’angolo di piazza Cardinal Boetto, continua la mostra di scatti di Enzo Isaia “Noi Alpini” (orari 10-12 e 16-18, o su appuntamento 339 5479576). Per i più piccoli, invece, ci sarà lo scivolo gonfiabile e il truccabimbi.

Il programma dei due giorni, sabato prevede, alle 11, nell’ex chiesa del Gesù, l’inaugurazione del bookcrossing vigonese “LibEri – libri liberi di viaggiare”, con madrina la scrittrice vigonese Cristina Viotto.

Dalle 15 alle 18 il nido Marameo (ingresso da via Monsignor Ressia 1) propone il laboratorio gratuito per bambini “Marameo in fiore”; mentre alle 16,30, allo stand del Gim Junior in piazza Clemente Corte spazio a “La fanfara sgangherata”, concerto di percussioni africane e non solo. Infine, la sera, alle 21 al Teatro Selve di vicolo del Teatro 1, la Compagnia d’la Vila presenta “Doi stisse d’eva”, commedia brillante in tre atti tratta da “Sarto per signora” di George Feydeau. Quest’appuntamento fa parte della settima Rassegna teatrale in piemontese della Zona VI della Fidas Adsp. L’ingresso è libero, ma durante la serata si raccoglieranno fondi per l’associazione Aitf che si occupa di trapiantati di fegato.

Domenica dalle 10 l’Associazione commercianti di Vigone (Acv) porta in piazza Palazzo civico il “Merca’ del bun pat”. Allo stand del Gim Junior verranno esposte e si potranno votare le bici, addobbate con i fiori, che parteciperanno al concorso “Bici in fiore”. La premiazione si terrà alle 17 e sarà preceduta da una merenda pic-nic per bambini. Sempre allo stesso stand, per tutta la giornata, si terranno laboratori, mentre i ragazzi delle terze e delle quinte dell’Istituto professionale agrario Baldessano-Roccati di Carmagnola presenteranno il progetto del gruppo Inclusione.

In piazza Clemente Corte si terrà un raduno di auto e moto d’epoca con Gbg Servizi Assicurazioni e Nord Ovest Club. Da via Fiochetto, con Il Taxibus, invece partiranno passeggiate in carrozza con le mule Florette e Jolie.

Sempre alle 10, in piazza Clemente Corte, sarà possibile ritrovarsi in vista della WalkinVarenne del 1° maggio e allenarsi con il fitwalking o il nordicwalking. Alle 12, invece, si potrà gustare lo street food-flor in via Umberto I 9 a 7 euro.

Alle 14, alla Fioreria di Bonino Delfina, in via Umberto I 2, si svolgerà il laboratorio “Opella in fioreria”, per imparare a creare un gioiello di carta con fibre naturali.

La manifestazione si chiuderà alle 18, all’ex chiesa del Gesù, con la premiazione dei lavori degli allievi delle scuole.