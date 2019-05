Bertola (M5S): "Decreto area di crisi complessa, un risultato storico per Torino"

"Un risultato storico, mai prima di ora un Governo era intervenuto in maniera così importante per sostenere Torino e la sua Provincia", commenta Giorgio Bertola, candidato presidente della Regione Piemonte del Movimento 5 Stelle. "La firma del Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio al decreto ministeriale per riconoscere l'area di crisi complessa a Torino e nei Comuni della provincia torinese è una straordinaria vittoria. Per la prima volta un Governo utilizza questo tipo di strumento per gestire la difficile transizione industriale come quella che sta avvenendo in settori cardini per l'economia torinese: automotive ed aerospazio".

"Questo intervento straordinario prevede finanziamenti fino a 150 milioni di euro per aiutare le imprese che fanno innovazione ed in particolare consentirà di sostenere il progetto della FIAT 500 elettrica. Una sfida importante per la mobilità ecologica del futuro e per l'occupazione in un territorio già pesantemente provato dalla crisi economica".

"E' stato proprio il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle a sollecitare la Regione a presentare istanza per l'area di crisi complessa insieme al comune di Torino. Quello di oggi è un risultato straordinario che, siamo sicuri, porterà risultati concreti in ottica di innovazione ed occupazione".