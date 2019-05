Inaugurata la nuova sede di DMC Automation srl: “Questo è un nuovo inizio, la nostra azienda guarda al futuro”

Nuovi spazi, nuove ambizioni e grande entusiasmo: sono questi gli ingredienti che proiettano DMC Automation srl nel futuro. Sabato pomeriggio, l’azienda ha inaugurato la nuova sede, uno stabilimento moderno e ampio in via Unità d’Italia 11, a Grugliasco, a poche centinaia di metri da Torino. “Questo è un nuovo inizio, una rinascita di un’azienda storica dell’area torinese che operava da diversi anni in ambito locale che ha deciso, grazie all’iniziativa di due imprenditori, di lanciarsi in un mercato storico che sta aprendo nuove opportunità per il futuro” è il commento entusiasta di Carlo Amilicia, direttore commerciale di DMC Automation.