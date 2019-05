Al PalaCollegno una giornata di twirling con successi per tutte le generazioni

Il PalaCollegno si è illuminato ancora una volta per una giornata dedicata allo sport. Oltre trecento atleti tra i 5 e i 50 hanno animato il palazzetto della città per esibirsi sul campo per la competizione di twirling. Risultati importanti ed esibizioni ricche di talento per i twirler dell’Ever Green Twirling Club Collegno, che sul campo hanno cercato di dare il meglio di sé. Le punte di diamante della squadra collegnese hanno, infatti, portato a casa ancora una volta medaglie importanti. Il gruppo All Star Senior, composto dalle diciotto signore del twirling, ha conquistato il primo posto con il livello argento, con un esercizio, ideato da Milena Garrone, ispirato al tema “From the Space”. Un risultato che fa rima con il secondo posto livello oro di Katia Andrizzi e Luciana Bonomo, che sono salite nuovamente sul podio nella categoria All Star Duo Senior, insieme alla coppia composta da Nadia Conte e Sonia Capano che hanno raggiunto il quarto posto livello argento.

Al loro esordio sul campo anche Matilde Francioso e Gaia De Rosa, che nella categoria di corpo libero hanno conquistato rispettivamente il livello argento e il livello oro, risultato ottenuto anche da Lucia Di Benedetto. Risultati altrettanto soddisfacenti anche per Chiara Daniele e Martina Sebastianelli che hanno raggiunto il sesto posto livello oro e il settimo livello oro nella categoria All Star Corpo Libero 2008-2009, per poi posizionarsi sesta con livello oro per Sebastianelli e nona con livello argento per Daniele. Nella categoria All Star individuale Junior Simone Massari è invece arrivato ottavo, Aida Agnello nona e Emma Del Grosso, che è arrivata settima, ha ottenuto il premio zero cadute.

A concludere la giornata di gara ci hanno pensato le giovanissime atlete della società che sono scese in campo per esibirsi nella categoria Promo Twirl Gruppo Cadetti. La squadra che ha esordito al palazzetto, composta da Giada De Simone, Ginevra Matarangolo, Noemi Rossetto, Sonia Rossetto, Lucia Di Benedetto, Giulia Gianasso, Matilde Francioso, Giorgia Vargiu, Cecilia Cerchiari, Martina Tarantini, Martina Meli e Gaia De Rosa, ha conquistato il livello argento