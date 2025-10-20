Fiera d’Autunno 2025: un successo di comunità per Trofarello

Si è conclusa ieri, domenica 19 ottobre, la 4ª edizione della Fiera d’Autunno di Trofarello, un appuntamento che ha saputo unire hobbisti, musica, auto e trattori d’epoca, fattoria, street food e soprattutto le nostre meravigliose associazioni: la vera spina dorsale della città.

Davide Nicco e Andrea Tronzano tra gli ospiti

"Abbiamo avuto l’onore di accogliere i sindaci e gli amministratori dei comuni vicini, il Presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, L’Assessore regionale Andrea Tronzano le delegazioni dei paesi gemellati con i loro inni e i tanti gruppi storici che ci hanno onorato della loro presenza. Un ringraziamento speciale al gruppo storico dei Conti Vagnone e al Gastaldo per il prezioso supporto", hanno dichiarato dall'amministrazione comunale.

Il buon cibo non è mancato, grazie agli Alpini e alla Proloco, sempre presenti e instancabili nell’organizzazione di questi tre giorni di festa. Determinante il contributo di Coldiretti, Croce Rossa Comitato Genitori, Protezione Civile, oltre a Vigili e Carabinieri per la gestione della viabilità e dell’ordine pubblico. Dall'amministrazione è poi arrivato anche il grazie all’Associazione Commercianti per il progetto dei prodotti DE.CO "con il quale abbiamo collaborato insieme al Dott. Alberto Guggino: il Pan Amarena e il Piemontesio sono ufficialmente certificati! Un traguardo che valorizza le eccellenze del nostro territorio".

I gemellaggi con Le Teil e Raunheim

Il weekend ha permesso anche di rafforzare il legame con due città speciali: "abbiamo accolto con affetto le delegazioni di Le Teil e Raunheim, rinnovando lo spirito di amicizia e collaborazione che ci unisce", per sottolineare il gemellaggio che da tempo le unisce a Trofarello. L’assessore alle manifestazioni Beppe Scaglia si è detto soddisfatto per questo weekend ricco di eventi e incontri, mentre il sindaco Stefano Napoletano ha voluto sottolineare la riuscita di questo fine settimana, ringraziando le delegazioni istituzionali e civili che hanno visitato la nostra città, rinnovando il patto dei gemellaggi.

Napoletano: "Cultura e tempo libero al centro"

"Con orgoglio ho annunciato la fine dei lavori al Palazzo Comunale: la casa di tutti i trofarellesi ha una nuova veste - ha dichiarato il primo cittadino - Trofarello si conferma un paese che ha voglia di fare festa, che mette al centro la cultura, il tempo libero e la voglia di stare insieme. Questa è la strada giusta".