Onlife”: a Torino due incontri su educazione digitale e tutela dei minori

Torino ospita il ciclo di incontri “Onlife - L’educazione nell’era digitale”, due appuntamenti dedicati a promuovere un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie da parte dei minori e all’interno della comunità educante.

Il primo incontro si terrà giovedì 23 ottobre, alle 18:30, presso l’oratorio Onda Salus in corso Sicilia 2A. L’evento, dal titolo “Legalità ed educazione digitale: come tutelare i minori online”, vedrà l’intervento dell’avvocatessa Manuela Monti, di Fabrìque - Avvocati associati, che illustrerà strategie legali e pratiche per proteggere i più giovani dai rischi della rete.

Il secondo appuntamento è previsto venerdì 21 novembre, alle 20:45, presso l’oratorio di Cavoretto in via San Rocco 30/32. Il tema centrale sarà “WhatsApp: come accompagnare i minori nel mondo dei social”, con gli interventi di Alice di Leva, pedagogista, e Silvia di Paola, psicoterapeuta, che offriranno strumenti concreti per guidare i minori in un uso responsabile delle piattaforme social.

Gli incontri si rivolgono a genitori, insegnanti, educatori e a chiunque sia coinvolto nella crescita dei più giovani. L’obiettivo è rafforzare competenze digitali, consapevolezza e sicurezza, trasformando l’educazione digitale in uno strumento di prevenzione e crescita educativa.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: mecpiemonte@associazionemec.it.