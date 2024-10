Manifesti di film celebri all'asta: 92 minuti di applausi per chi si aggiudica la "Corazzata"

Non ci saranno i 92 minuti di applausi, ma sicuramente sarà una bella soddisfazione, per il collezionista che riuscirà a portarla a casa: giovedì 24 ottobre, infatti, Bolaffi mette all'asta circa 730 lotti legati ai manifesti cinematografici dei film che hanno fatto la storia. E tra i reperti più "pregiati" c'è lei: l'unica, la mitica, ma soprattutto la "fantozziana" Corazzata.



Si comincia alle 10, rigorosamente online: una traversata tra i titoli più celebri del XXesimo secolo. E se non può mancare un caposaldo come Cabiria di Leopoldo Metlicovitz (lotto 15, base 6.500 euro), oppure Hamlet del 1917 (lotto 16, base 1.500 euro), tutte le attese sono per il manifesto realizzato dall’artista russo Aleksandr Rodčenko per il capolavoro di Ejzenštejn La corazzata Potëmkin. Per i collezionisti, una specie di “sacro Graal” (lotto 25, base 30 mila euro), ma senza dubbio un pezzo che ha riscoperto nei decenni passati una seconda giovinezza inattesa.



Accanto agli amanti dei classici, infatti, la Corazzata è entrata nel cuore anche di tutti gli amanti dei film di Fantozzi. La scena del ragioniere che - per una volta - vince l'atavico servilismo e sconfigge la sottomissione per dire la sua, all'ennesima proiezione della Corazzata, è senza dubbio uno dei cult del pubblico di Paolo Villaggio. Novantadue minuti di applausi. Uno dei momenti clou del Secondo Tragico Fantozzi. Ma forse dell'intera saga.

Oltre a questa chicca, però, il catalogo promette molto altro: dal cinema italiano di Ladri di Biciclette, I vitelloni e La dolce vita ai, fino alle pellicole del maestro del brivido Alfred Hitchcock, oppure quelle che hanno fatto girare la testa a generazioni di persone grazie a Gina Lollobrigida.

Un mondo a sé, infine, è quello rappresentato dai B-movie: le stime partono da cifre abbordabili, ma nel settore certi manifesti sono veri e propri cimeli di conservare con cura, una volta conquistati.