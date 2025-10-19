Sabato 25 ottobre, alle ore 16:30, il Teatro Lux di Cassano Spinola ospiterà un appuntamento di grande interesse dedicato a un tema sempre attuale: il rapporto tra alimentazione e salute.

L’incontro, dal titolo “Alimentazione e salute: tra mito e realtà”, vedrà protagonista il dottor Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Endocrinologia Sperimentale, noto divulgatore e autore di numerosi testi sull’importanza di uno stile di vita sano e consapevole.

Durante il pomeriggio si terrà un dibattito aperto con l’autore, che presenterà anche il suo ultimo libro, “Gusto e salute – L’ABC per una sana alimentazione” (edizioni GWMAX).

L’opera si propone come una guida chiara e accessibile per orientarsi tra i tanti messaggi spesso contraddittori che riguardano la nutrizione, offrendo strumenti pratici per migliorare le proprie abitudini alimentari senza rinunciare al piacere del gusto.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale e si svolge con il patrocinio del Comune di Cassano Spinola.

Un’occasione preziosa per riflettere, insieme a un esperto, su come le nostre scelte quotidiane a tavola influenzino la salute, il benessere e la qualità della vita.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.