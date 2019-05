Atp Finals di Tennis, “Un nuovo grande traguardo internazionale per Torino e l'Italia”

“Il Circolo della Stampa-Sporting è entusiasta dell'assegnazione delle ATP Finals al capoluogo piemontese. Un impegno mondiale che consentirà di progettare iniziative e attività che si ripeteranno per cinque anni, dal 2021 al 2025”. A dirlo è Luciano Borghesan, presidente del Circolo della Stampa – Sporting.

“È un'opportunità – spiega – eccezionale: con il successo delle Olimpiadi Invernali Torino 2006, la Città aveva intrapreso la via della cultura, dello sport, del turismo. Aveva e ha bisogno di continuità. Nel 2011 si sono celebrati i 150 anni dell'Unità d'Italia rilanciando il ruolo avuto da Torino prima capitale d'Italia. Ora c'era e c'è bisogno di un'ulteriore sfida che consenta di attrarre investimenti, risorse, lavoro. L'ATP è la grande benvenuta”.

“Ringraziamo dunque quanti si sono adoperati per questo ambito traguardo: governo, parlamento, Comune di Torino, Regione Piemonte, CONI, Federazione Italiana Tennis, Istituto per il Credito Sportivo, i torinesi che hanno risposto agli appelli anche della Camera di Commercio per contribuire a un gioco di squadra finalizzato all'obiettivo da raggiungere”.

Il Circolo della Stampa - Sporting, uno dei migliori club d'Italia per il tennis (23 campi e uno stadio da 4mila posti) collocato nell'area sportiva dove giocheranno i campioni della racchetta, “è pronto a collaborare ed è aperto a proposte e a progetti che consentano di presentarsi nel migliore dei modi quando si accenderanno i riflettori di ogni continente sul nostro territorio e sulla nostra comunità”.

"L’assegnazione delle ATP Finals è un’ottima notizia per la nostra Città", ha sottolineato Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino. "Non era un risultato scontato ed è frutto di un grande gioco di squadra, che ha visto un’importante opera di mediazione politica delle Istituzioni e la cooperazione di tutti gli stakeholder del territorio. Questo prestigioso torneo costituirà una corroborante opportunità per l’economica locale. Per cinque anni Torino sarà proiettata nel panorama internazionale, un palcoscenico di primo livello per valorizzare le nostre eccellenze e il nostro patrimonio artistico e culturale, con effetti positivi su turismo e investimenti".

"Il sistema economico torinese farà la sua parte, a partire dai nostri campioni del Made in Italy. L’investimento richiesto è rilevante, ma è evidente come - in una strategia di medio termine - l’attrazione di grandi eventi si riveli una strada vincente per diventare una Città sempre più internazionale, attrattiva e di frontiera per l’innovazione".

Molinari (Lega) su Atp Tennis 2021-2025 a Torino: “Un grande traguardo, frutto della nostra determinazione e concretezza”



“Una grande conquista non solo per il tennis italiano, ma per il nostro Piemonte. La dimostrazione che la Lega promette e realizza, dopo che altri hanno perso occasioni importanti come le Olimpiadi. Sono davvero soddisfatto: ed è solo un antipasto, rispetto ai risultati che il centro destra a traino Lega potrà ottenere per il Piemonte nei prossimi cinque anni”. Riccardo Molinari, segretario della Lega in Piemonte e capogruppo della Lega alla Camera, non nasconde la sua soddisfazione.

"Qualche giorno fa Fabio Fognini ha vinto il torneo di Montecarlo, riaccendendo l’entusiasmo di milioni di appassionati di tennis. Oggi arriva una notizia per noi piemontesi ancora più bella: Torino sarà sede ufficiale delle Atp Finals, il torneo più importante del tennis maschile dopo le quattro prove Slam, dal 2021 al 2025. Per Torino, dopo l'occasione persa delle Olimpiadi, è un'opportunità fondamentale per ribadire la vocazione internazionale della città, e dell'intero Piemonte".

"Gli Atp di Tennis assegnati a Torino sono una grandissima possibilità di rilancio affidata alla città. È importante che non si perda questo treno che può portare ricchezza al territorio ma lo si usi nel migliore dei modi per creare opportunità di turismo e commercio", afferma l’onorevole Daniela Ruffino di Forza Italia. "Spiace che la città non possa festeggiare anche l’assegnazione delle Olimpiadi invernali che avrebbero rappresentato il fiore all’occhiello di una rinascita sportiva del territorio. Da parte nostra non faremo mancare l’impegno per fare in modo che tutto proceda nel migliore dei modi".