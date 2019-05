La Lega di Pinerolo contro accattoni e parcheggiatori abusivi: “Domani raccogliamo le firme”

Da tempo l’onorevole pinerolese Gualtiero Caffaratto tuonava sui social network, ora il leghista lancia una raccolta firme per stoppare accattonaggio, commercio itinerante non autorizzato e parcheggiatori abusivi in città. La raccolta firme partirà domani nel gazebo di piazza Facta (la Lega ne ha anche uno di dissidenti dalla linea dell’onorevole sotto i portici di corso Torino).

Per il momento il sindaco Luca Salvai non intende commentare, ma sicuramente questa raccolta firme riaprirà lo scontro tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Chi ha seguito le vicende cittadine sa che più volte le due forze politiche si sono confrontate in Consiglio comunale sui temi dell’accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi, con veri e propri match tra il sindaco e Caffaratto, che fino al marzo 2018 sedeva in Consiglio comunale sui banchi dell’opposizione.

La pressione della Lega aveva portato anche un giro di vite temporaneo sui parcheggiatori abusivi con controlli congiunti di Polizia municipale e Carabinieri.

“La gente per strada ci ferma e ci chiede perché mai da noi ancora non siano applicate le norme del Decreto Immigrazione e Sicurezza, per garantire la qualità di vita dei cittadini perbene – tuona Caffaratto, affiancato dalla capogruppo in Consiglio Aida Revel –. Per cui domani partiamo con una raccolta firme".

E punta il dito contro il sindaco, che in passato non ha mancato di contestare la Lega e il suo leader Matteo Salvini: "Peraltro a livello comunale disposizioni applicabili in questa direzione esistono già da molti anni, approvate all'epoca da una Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Covato. L'attuale maggioranza però si è sempre ben guardata dall'applicarle, come ora sembra ignorare il Decreto Sicurezza: se gli fosse sfuggito, consegneremo personalmente al sindaco Salvai del M5S una copia del Decreto, oltre alle firme dei cittadini di Pinerolo”.