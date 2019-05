Al Politecnico il punto sul diritto allo studio: lunedì un incontro con gli studenti

“In cinque anni di governo del centrosinistra le risorse per il diritto allo studio universitario sono state più che raddoppiate. Oggi tutti gli studenti che ne hanno diritto, per merito o per reddito, usufruiscono della borsa di studio. Con la Giunta precedente erano meno della metà”. Queste le parole di Andrea Appiano, candidato Pd alle prossime elezioni regionali, che lunedì 29 aprile alle ore 16,30 incontrerà gli studenti del Politecnico insieme a Marta Levi, Presidente di Edisu Piemonte, in occasione di un’iniziativa pubblica organizzata da Run Polito proprio per fare il punto sui temi del diritto allo studio.