È scontro tra Circoscrizione 7 e Tavolo di Progettazione Civica su Askatasuna

È di nuovo scontro tra la Circoscrizione 7 e il Tavolo di Progettazione Civica della Città di Torino: a far discutere, questa volta, è la condivisione dell'iniziativa “Sei con noi per Vanchiglia?” sul gruppo Facebook “Progettazione Civica Torino” da parte della sua coordinatrice Cristina Seymandi. Durante la manifestazione, organizzata da alcuni cittadini e in programma lungo l'intero mese di maggio, sono infatti previste diverse iniziative curate dal centro sociale Askatasuna, tra cui dimostrazione sportive (boxe e thai boxe) e di ballo (musiche occitane e lindy hop).

L'attacco frontale è arrivato direttamente dal presidente della 7 Luca Deri: “I cittadini - ha dichiarato - sono liberi di organizzare iniziative con chi ritengono più opportuno. È singolare, invece, che il Comune di Torino faccia da cassa di risonanza ad Askatasuna, che negli ultimi anni ha preso di mira istituzioni e forze dell'ordine con violente manifestazioni soprattutto legate alla questione No Tav in Val di Susa”.

L'attenzione di Deri si è poi spostata sull'attività di Askatasuna sul territorio: “Siamo sconcertati – ha aggiunto - che chi ha organizzato su piazza Santa Giulia diverse iniziative senza alcun tipo di autorizzazione ed ha aggredito proprio in loco le Forze dell'Ordine ora abbia il proprio volantino sul gruppo Facebook ufficiale del Tavolo di Progettazione Civica”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vice-presidente del Consiglio Comunale Enzo Lavolta (PD): “La Sindaca Appendino – ha commentato su Facebook - ha dichiarato “guerra” all’Asilo di via Alessandria e oggi leggiamo che un altro centro sociale diventa invece una importante realtà cui affidare progetti per la riqualificazione di Vanchiglia. C’è qualcosa che non torna: mi viene il dubbio che Appendino sia "ostaggio" di una parte della sua maggioranza, notoriamente vicina al mondo anarchico e dei centri sociali, le chiederò lumi al primo Consiglio Comunale utile”.

La risposta del centro sociale, a mezzo Facebook, non si è fatta attendere: “Come al solito - si legge - si fa finta di non capire che l’Aska fa parte del tessuto di questo quartiere: ce ne siamo sempre presi cura con amore organizzando attività sociali e sportive, laboratori culturali e spazi di animazione per i più piccoli colmando così una parte delle vergognose mancanze delle istituzioni cittadine. Che piaccia o no al sig. Luca Deri, che magari preferirebbe vedere un quartiere spento in cui ognuno rimane chiuso in casa, continuiamo sulla nostra strada e invitiamo tutte e tutti a partecipare alle attività che si svolgeranno al centro sociale e in quartiere durante l’estate. Per quanto riguarda gli atti che lo scandalizzano, come le azioni di disturbo al cantiere del TAV, li abbiamo sempre rivendicati a testa alta a fianco di un movimento popolare che dura da vent’anni”.

