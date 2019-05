Il Circolo Amici della Magia apre le porte ai torinesi

Domenica 5 maggio il Circolo Amici della Magia di Torino (Via Salerno, 55, amicidellamagia.it) apre le porte ai torinesi proponendo un vero e proprio “Open Day” per avvicinare il grande pubblico alle attività per adulti e bambini che regolarmente il Circolo organizza durante l’anno.

I visitatori avran modo di scoprire il fascino di una eccellenza torinese attraverso esibizioni di magia a cura degli allievi del Circolo, un tour guidato per scoprire alcune “grandi illusioni” presenti nei locali del Circolo, un vero spettacolo di magia nella sala teatro, proiezioni di filmati che raccontano la storia del Circolo ed una mostra fotografica.

Durante la giornata saranno raccolte le firme per dedicare una via di Torino al grande prestigiatore torinese Bartolomeo Bosco (Torino, 1793 - Dresda, 1863), forse uno dei più grandi e importanti prestigiatori di tutti i tempi, sicuramente il più importante italiano e la sua valenza artistica e culturale è riconosciuta universalmente. Un artista che viene onorato in tutto il mondo (Houdini e Charlie Chaplin sono stati suoi estimatori) e che l'Italia, e Torino in particolare, dovrebbero riconoscere dedicandogli una via cittadina.

Sono previste due fasce orarie, una “colazione” dalle 9.30 alle 12.30 e una “merenda” dalle 15.00 alle 18.30.

Ingresso 8 €; gratuito per i minori di 6 anni e per i soci CADM.

Collocato per lungo tempo in Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, oggi il Circolo ha una nuova sede in via Salerno 55, realizzata per venire incontro alla crescente attenzione del pubblico al mondo dell’illusionismo. Qui si incontrano prestigiatori e artisti di ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 5.000 volumi. Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra.

Il CADM propone un vivace calendario di attività, rivolte ai soci ma anche agli appassionati e ai curiosi: dall’eccellente scuola per i bambini e i principianti, agli spettacoli, alle conferenze tenute da nomi più illustri della magia nazionale ed internazionale, alle lezioni dei maestri, alle prove di scena dei numeri, ai corsi di dizione e recitazione e tutto quanto possa interessare il mondo del palcoscenico.

