Anche la festa di Abbadia Alpina sale sui pedali

Anche la festa di Abbadia Alpina si tinge di rosa e non poteva essere altrimenti, vista la presenza dell’associazione sportiva Gsr Alpina e l’imminente arrivo e partenza del Giro d’Italia a Pinerolo il 23 e 24 maggio prossimi.

La nuova edizione della festa, organizzata dal comitato Abbadia 2.0, andrà in scena da oggi a domenica 5 maggio e si aprirà stasera con l’Abbadia runbeer, una corsa non competitiva di circa 5km in collaborazione con l’Applerun team. Il ritrovo è alle 19,15 in piazza Ploto, dove c’è il capannone che ospita la parte gastronomica e le serate musicali. La partenza è fissata per le 20 e potranno prendere il via anche i camminatori che fanno fitwalking o procedono a passo libero. L’iscrizione costa 5 euro, comprensiva di pacco gara (per ulteriori informazioni 340 8604370). Si prosegue con una serata gastronomica e la festa della birra con il gruppo musical Oronero, che fa cover di Ligabue.

Per celebrare il Giro d’Italia Moviambiente si farà in due: una pedalata in rosa anticiperà la passeggiata della domenica. A salire sui pedali saranno i ragazzi delle 14 classi di Pinerolo che partecipano al progetto Biciscuola, collegato alla kermesse ciclistica, accompagnati dagli alunni del corso di cicloescursionismo in mtb del Cai pinerolese.

L’oratorio, dalle 15, ospiterà i giochi per i bambini dai 6 ai 14 anni, a occuparsi dei più piccoli sarà l’associazione Gli gnomi dei kiwi. Alle 20, invece, in tavola verranno serviti gli gnocchi e un dj set accompagnerà la serata, che prevede anche il concerto degli Euphoria con il loro fluoparty e canzoni inglesi e italiane dagli Anni Sessanta agli Ottanta.

Domenica la festa entra nel vivo con le bancarelle del mercatino delle pulci e il raduno di trattori vecchi con “Vej motor en piassa”. Alle 10,45, dopo la messa, si terrà la benedizione dei mezzi, mentre alle 12,30 si potrà pranzare con menù a 22 euro (prenotazione obbligatoria al 335 367305).

Alle 14,30, da via Valmaggi 14 parte il secondo appuntamento di Moviambiente in rosa: la camminata di 6,5 km per scoprire il territorio della frazione pinerolese. A seguire gofree per tutti, le note dell’Abbadia’s Jazz Band e lo spettacolo teatrale per bambini, stile musical, proposto dalla “Nazionale italiana dell’amicizia”.

Per ulteriori informazioni sulla tre giorni contattare il 346 752 5299.