Traghettilines e MyParking siglano una nuova partnership

Il 19 aprile scorso a Genova è stata ufficializza la preziosa partnership tra Traghettilines e MyParking. Traghettilines è il noto centro prenotazioni online di Traghetti per tutto il Mediterraneo. MyParking, nata nel 2007 è la prima piattaforma italiana di prenotazione e pagamento online del parcheggio cui fanno capo numerosissime strutture nelle principali città e presso le più importanti stazioni, aeroporti e porti del Paese.

Questa collaborazione ha lo scopo di prevedere un accordo di reciproco vantaggio a favore dei rispettivi clienti, e include uno sconto sul traghetto per tutti i viaggiatori che lasceranno la propria auto presso una delle strutture affiliate al network MyParking; altresì, sarà previsto uno sconto sul parcheggio per i passeggeri che prenoteranno un traghetto senza veicolo al seguito e che avranno necessità di farlo sostare in un’area parking ubicata in prossimità del porto di imbarco.

“Sono numerosissimi i passeggeri che ogni anno, prenotando su www.traghettilines.it - afferma Silvia Cioni, Direttore Commerciale di Traghettilines - raggiungono la destinazione scelta senza traghettare il proprio veicolo. Crediamo pertanto, che l’iniziativa possa essere particolarmente apprezzata dai clienti, sia per il risparmio che per lo sconto sulle prenotazioni confermate sul portale MyParking. Ci teniamo però anche a evidenziare un aspetto pratico volto a facilitare la scelta del parcheggio, infatti, al termine della procedura di prenotazione, i nostri clienti potranno consultare la piattaforma MyParking per individuare il parcheggio convenzionato più vicino al porto di imbarco e prenotare in totale sicurezza senza effettuare ulteriori ricerche”.

“Siamo molto lieti - aggiunge Piero Violante, responsabile sviluppo di MyParking - di dare inizio a questa partnership con Traghettilines, realtà con cui siamo proprio… sulla stessa lunghezza d’onda. Condividiamo la volontà di offrire ai nostri clienti un servizio comodo e utile, che permetta di organizzare con la massima serenità qualsiasi spostamento e che lasci spazio unicamente al piacere del viaggio. Del resto, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non sono rari i casi di chi s’imbarca sul traghetto senz’auto e ha quindi necessità di affidarla a un parcheggio. Infatti, c'è chi vi arriva con un furgone e porta con sé sul traghetto solo la moto, a chi sa di poter contare su una vettura una volta a destinazione, a chi fa rotta verso piccole isole in cui l’auto non è utilizzabile”.

Questa ulteriore iniziativa, per andare incontro alle esigenze di chi viaggia in mare, dimostra quanto Traghettilines, sia il portale di riferimento per le prenotazioni di traghetti per tutto il Mediterraneo.

