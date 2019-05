Spacciano nell'area di piazza Montanaro: arrestati

Tre cittadini extracomunitari sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi in flagranza a spacciare nell’area di via Montanaro. Gli agenti di polizia, pattugliando via Scarlatti, li notavano sostare e guardare in modo sospetto le persone appiedate e a bordo di autovettura che passavano da lì, come se cercassero un contatto. I poliziotti, pertanto, si avvicinavano per vedere meglio cosa stessero facendo; a questo punto i tre, di nazionalità gabonese e senegalese, facevano dei movimenti strani (tra i quali serrare le mascelle come quando si nasconde qualcosa in bocca) e gli operatori decidevano di intervenire. Uno di essi veniva trovato in possesso di un sacchetto, occultato all’interno della scarpa, che conteneva 35 involucri termosaldati (16 grammi di crack) e 320 euro in contanti; il secondo aveva ingoiato degli ovuli come poi confermato dagli accertamenti radiologici successivi.

Due sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; il terzo, che si dichiarava minorenne, è risultato invece avere almeno 20 anni. Pertanto è stato arrestato per false dichiarazioni sull’identità personale.