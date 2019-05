+Europa: "Alleanze di Cirio con Orban e Putin pericolose per Piemonte". La replica: "Miei rapporti valore aggiunto sui mercati"

La vicinanza di Cirio ad Orban e a Putin è un tema rilevante per il Piemonte non "solo dal punto di vista politico, ma anche economico, se fosse chiamato ad amministrare la nostra regione." La denuncia arriva da +Europa e Radicali.

"Amicizie" del candidato presidente per il centrodestra alle regionali considerate rilevanti anche dal punto di vista economico. "L'export verso la Russia - spiegano - per il Piemonte vale 600 milioni, poco più dell'1% dei 48 miliardi totali. Quello verso la UE è pari al 60%: i paesi più importatori di prodotti piemontesi sono la Francia e la Germania, che sono invece i grandi “nemici” del centro-destra italiano".

Per il candidato alle europee Igor Boni il Piemonte, in caso di vittoria di Cirio, rischia di "inscriversi nel percorso di instabilizzazione della democrazia occidentale che la Russia sta portando avanti". Per il capolista alle Europee di +Europa Benedetto Della Vedova: "Cirio e Tajani devono spiegare se Forza Italia interpreti la linea moderata europeista o no." "Troppo facile - ha aggiunto rivolgendosi a Tajani - fare l’europeista a Bruxelles e il sovranista in Italia e tacere su quanto si va profilando in Piemonte, con un candidato che è, peraltro, un eurodeputato uscente di FI".