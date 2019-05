El Doctor Sax al Salone Internazionale del libro di Torino

TUTTI A BORDO! Il treno intergalattico de El Doctor Sax - Beat & Books ha fatto da poche ore capolino al Lingotto di Torino per partecipare alla XXXII Fiera internazionale del Libro di Torino e prendere parte al Gioco del Mondo. La casa editrice di Gabriele Nero, nata nel 2016 dall’omonima libreria, nel cuore di Valencia, torna per il quarto anno consecutivo alla kermesse torinese con il consueto bagaglio di novità internazionali e con un gruppo di scrittori e illustratori fuori da ogni schema dell’editoria contemporanea.

LA CASA EDITRICE

Il progetto editoriale nasce dall'idea di rispolverare titoli ormai fuori catalogo per dar loro nuova vita attraverso formati semplici e immediati, moderni, corredati da saggi e apparati critici che arricchiscano l'esperienza del lettore. Ma non solo. La linea editoriale de El Doctor Sax ha il suo fulcro nel talento, per quanto pura, marginale o folle possa esserne l'espressione ed è per questo che la ricerca di nuove voci corre parallela a quella di testimonianze e autori che hanno saputo sfidare la morale comune del proprio tempo. Unica regola per entrare a far parte della famiglia, lo spirito beat. Quello che Nero è andato a cercare proprio a San Francisco a partire dal 2017, avviando un'amicizia con Mauro Aprile Zanetti e il clan di “Lorenzo” Lawrence Ferlinghetti, che ha benedetto alcuni progetti editoriali, accogliendo tra gli scaffali dellla libreria City Lights alcune copie dei primi titoli de El Doctor Sax, e che pochi mesi fa si è consolidata con la partecipazione dell’editore alle celebrazioni per il centenario dell’editore-libraio della Beat Generation.

El Doctor Sax – Beat & Books, infatti è una casa editrice internazionale che negli anni ha avviato collaborazioni, oltre con City Lights Bookstore, Dog Eared Books, Adobe Books, Alley Cat Books a San Francisco, Iussues e The European Bookstore ad Oakland, Luxemburg a Torino, La confraternita dell’Uva a Bologna, Giufà a Roma, La Piccola Libreria di Levico, Ubik a Catanzaro, De Amicis di Imperia e con alcune librerie indipendenti spagnole, come Slaughterhouse di Valencia e Le Nuvole e On the Road di Barcellona.

Pur incentrando il proprio catalogo sulla letteratura, nell’ultimo anno El Doctor Sax ha esordito nel mondo delle pubblicazioni di libri per l’infanzia, lanciando una nuova collana di libri per l’infanzia PINGUINO ROSA BOOKS, diretta dall’illustratrice Natalia Verginella. Questi libri coloratissimi e ideali come prime letture per avvicinare i bambini al libro, sono tutti bilingue e, coerentemente alla natura internazionale della casa editrice, sono pubblicati in cinque lingue: Italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco.

LE NOVITÀ

La sesta vocale di Riccardo Cecchetti: Può succededere, in un bar di un piccolo paese dell’entroterra marchigiano, intorno alle sette di sera, ora dell'aperitivo, che quattro incorruttibili cialtroni decidano di affittare un dirigibile per andare alla ricercha del Padre Eterno. Certamente può succedere, farfugliando transustansazioni e cosce, quasi transumanze. La Sesta Vocale, fondamentalmente è questo: una narrazione quasi autobiografica della poesia che ristagna in provincia, di quel sottile privilegio che si ha nel frequentare, per necessità, qualsiasi categoria di essere umano, superando i compartimenti stagni dell’altrove. Più o meno è tutta qui la quaestio, un gruppo di sciamannati, quasi armata Brancaleone, scalcinati eroi che decidono di intraprendere un’improbabile avventura. Esite la sesta vocale? Qualcuno ne è convinto, ma non vogliamo anticipare più di troppo.

Album Rotto di Luca Buoncristiano: dopo le avventure che lo hanno visto protagonista nel romanzo Libro Rotto (El Doctor Sax, 2017), Joe Rotto, lo spacciatore per antonomasia, ritorna in un’opera grafica gotica e grottesca, non-sense e densa di humor nero. Attraverso una galleria di immagini contraddistinte da un gioco di accecanti bianchi e neri affilati, l’autore realizza un affresco inchiostrato e scrostato di questo immondo mondo che abitiamo. Uno spietato ritratto di questa indecente e indecorosa umanità. Un incubo ad occhi aperti. Una Disneyland tossica e venefica. Uno zoo disumano. Attraverso l’utilizzo di animali antropomorfi e la rilettura di personaggi noti dell’immaginario infantile collettivo, l'Album Rotto si offre come il peggior parco di non divertimento in cui entrare. Gli animali che fanno da contraltare, a volte tremendi a volte commoventi, sembrano incontrarsi con il protagonista in un impossibile dialogo tra esseri rotti. Album Rotto è un libro irresistibile come le peggiori sostanze spacciate dal suo protagonista.

Guerra di Daniele Mattei: guerra, come uno squarcio. Guerra è un libro di poesie e un racconto che s’intrecciano tra loro. Le liriche si specchiano richiamandosi a vicenda, spesso tendenti alla prosaicità raccontano più storie dentro la stessa storia. Guerra è un libro diviso in dieci sezioni, di cui diverse raccontano una storia e altre sono spari solitari. Le immagini, le parole consuete, le scene, l’immaginario dell’autore si spostano e confondono volutamente da una pagina all’altra. Guerra è disamina di diversi conflitti, di diverse fratture: dal dolore esistenziale al dilemma del sentimento, dall’ironia lucida che spesso appare a smitizzare fino a un esame impietoso del nostro tempo. Guerra è un libro da leggere dall’inizio alla fine, farsi prendere per mano nei conflitti, nei dubbi, dalle domande. Seguire l’autore tra gli spari e le macerie, svestirsi con lui da quella divisa e prendere finalmente quel treno. Guerra: Il ritorno da un viaggio doloroso verso una bramata pace.

Pro Cedere – Dura Arte di Aldo Taranto: rappresenta un nuovo esperimento editoriale per El Doctor Sax – Beat & Books, la casa editrice con sede nell’omonima libreria di Valencia, che per la prima volta si cimenta nella pubblicazione di un libro d’artista: Aldo Taranto. Questo libro è come un quaderno di viaggio, che, attraverso, immagini, parole e fotografie, accompagna il lettore lungo il cammino, poetico e tortuoso, nell’arte e nella vita dell’artista siciliano, torinese d’adozione. In queste 100 pagine a colori Aldo Taranto, che a Torino collaborò con affermati artisti delle avanguardie di fine Novecento, ci fa entrare nel suo profondo umano e creativo, partendo dalle proprie radici, spingendosi verso il trascendentale.

Il cuore quantistico di Cristina Vitagliano: William Levante, poeta alle prese con un cervello fiaccato dalla ricerca della perfezione, e sua moglie Eden, pasticcera dotata di un cuore molto speciale, "unico nel genere dei cuori", vivono a Hedgehog, il piccolo borgo che fa da sfondo a questa fiaba nera e surreale. Tra orologi, meccanica quantistica, poesia e atmosfere dolcemente macabre, questo romanzo breve trasporta verso un mondo senza tempo dipingendo una storia d'amore troppo insolita per essere reale.

El Doctor Sax presenterà inoltre Arcana of Desire di Gabriel-Aldo Bertozzi, all’interno della collana dedicata all’Inismo, l’avanguardia artistica fondata dall’autore nel 1980 a Parigi. Gabriel-Aldo Bertozzi sarà presente allo stand de El Dooctor Sax sabato 11 Maggio.

GLI EVENTI:

GIOVEDÌ 9 MAGGIO ORE 19.00

OFFICINA CON-TEMPORANEA, Via Pio V 11

Incontro con Aldo Taranto autore di “Procedere Dura Arte”, l’autore e l'editore presenteranno il libro d’artista “Procedere Dura Arte”, pubblicazione nata da singolari e speciali incontri. Nell’occasione in mostra un’opera dell’autore-artista.



VENERDÌ 10 MAGGIO - ORE 19.00

OFFICINA CON-TEMPORANEA, Via Pio V 11

Reading di Procedere Dura Arte a cura di Beatrice Taranto. “E’ questo un libro che assomiglia ad un monologo interiore, una storia scritta che chiede e a cui serve una voce?”

VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 21.30

VINERIA ROSSO DI SERA, Via Germanasca 37

Dal 10 Maggio la Vineria Rosso Di Sera sarà la sede ufficiale del dopo-Salone de El Doctor Sax. Il 10 Maggio presenteremo: Alle 21.30: "Guerra" di Daniele Mattei. L'autore dialogherà con Luca Greco, giornalista e blogger di Fatti e Fabulae.

Alle 22.30: "Pro Cedere - Dura Arte" di Aldo Taranto. Beatrice e Aldo Taranto selezioneranno delle letture per un reading d'artista!

SABATO 10 MAGGIO

VINERIA ROSSO DI SERA, Via Germanasca 37

Alle 21.30: "Opera Iniqua" di Federico Febbo. L'autore dialogherà con Luca Greco, giornalista e blogger di Fatti e Fabulae.

Alle 22.30: "Album Rotto" & "Libro Rotto" dello scrittore e illustratore Luca Buoncristiano si confronterà con l'illistratore Riccardo Cecchetti e con l'editore Gabriele Nero.

DOMENICA 11 MAGGIO

VINERIA ROSSO DI SERA, Via Germanasca 37

Alle 21.30: "Il Cuore Quantistico" di Cristina Vitagliano. L'autrice dialogherà con il giornalista Samuele Pasquino.

Alle 22.30: "La sesta Vocale di e(s)senza Riccardo . Il poeta Ivan Fassio (autre della PreFassio del libro), il giornalista Enrico Romanetto e l'editore Gabriele Nero, introduranno al resto del mondo il capolavoro delirante di Riccardo Cecchetti, portatore ufficiale di fantasia de El Doctor Sax.