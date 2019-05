Premio Alessandro Leogrande al miglior progetto di reportage letterario dell’anno

Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista, è stato una delle menti migliori del nostro Paese. Capace di unire lo spirito analitico alla passione civile, si è occupato, con i suoi libri e reportage, di criminalità, di sfruttamento del lavoro, di migranti e migrazioni, in modo profondo e senza retorica. A lui, scomparso nel novembre 2017, è dedicato ilPremio Alessandro Leogrande al miglior progetto di reportage letterario dell’anno, iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino e della Regione Puglia. Non si tratta solo di “ricordare” lo scrittore, ma di ricorrere al significato proprio della parola “memoria” con cui si vuol far rivivere un’esperienza dandogli valore di presenza e di permanenza.

Il premio è un tributo a un pugliese straordinario, ma anche il tentativo di riparare a una pecca del giornalismo culturale italiano: pur essendoci molti autori in grado di eccellere nel reportage letterario, non si è soliti finanziare i loro progetti, né sostenere le spese necessarie per mettere insieme il materiale di documentazione indispensabile. Non è così all’estero, dove le migliori penne delle ultime generazioni hanno espresso la loro maggiore abilità in questo genere giornalistico-letterario con articoli commissionati da riviste e giornali e in seguito pubblicati e letti in tutto il mondo.

Alessandro Leogrande è stato uno dei massimi scrittori italiani di reportage e anche lui ha sempre dovuto autofinanziarsi per poter raccogliere il materiale necessario a comporre le sue preziose testimonianze, in un sistema culturale più evoluto, forse, non sarebbe stato costretto a farlo.

L’obiettivo del Premio Alessandro Leogrande è dare un riconoscimento al miglior progetto di reportage letterario tra quelli che verranno presentati ogni anno. Chiunque, esordienti e scrittori affermati, può partecipare attraverso lapresentazione di un’idea per un reportage da realizzare nel rispetto del regolamento che a breve verrà pubblicato. Sono previsti due vincitori: una borsa per gli esordienti da 5.000 €, e una per scrittori affermati da 10.000 €, per coprire le spese necessarie alla costruzione del materiale utile alla realizzazione del reportage. Ogni anno i progetti realizzati grazie al finanziamento dell’anno precedente saranno presentati al Salone del Libro, assicurando idonea visibilità.

La Regione Puglia è promotore del Premio con il Salone, nell’ambito di una convenzione triennale tra i due enti, e provvederà alla copertura dei costi e alla promozione sul territorio dello stesso. Il Salone provvederà ad individuare una rosa di giudici, tra scrittori e intellettuali, che valuteranno i progetti presentati insieme ai propri consulenti culturali e a personalità individuate dalla Regione Puglia. Il Salone garantirà, inoltre, grande spazio all'iniziativa all’interno della manifestazione e massimo risalto mediatico attraverso l'attività di ufficio stampa e social, per l’intero anno.