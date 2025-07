Chieri tra risate e tradizione: a luglio teatro all’aperto nel cortile del Palazzo Comunale

L'estate chierese si accende di teatro, grazie a una rassegna di cinque appuntamenti serali all’aperto, allestiti nel suggestivo cortile del Palazzo Comunale (via Palazzo di Città 10). Dopo il successo del cinema sotto le stelle, spazio ora al palcoscenico, tra stand-up comedy, classici riletti in chiave ironica e spettacoli in lingua piemontese.

"Il cortile del nostro Palazzo Comunale affianca all’arena cinematografica una proposta teatrale ampia e inclusiva – dichiara l’assessora alla Cultura Antonella Giordano –. Ospitiamo serate in collaborazione con la Compagnia Torino Spettacoli e la prima edizione del Chieri Comic Live Show, dedicata alla stand-up comedy. Senza dimenticare la Festa del Piemonte, con uno spettacolo in lingua per celebrare le nostre radici".

Tutti gli eventi iniziano alle 21 (21.30 per la stand-up) e, in caso di maltempo, si terranno all’Auditorium Leo Chiosso.

Si comincia domenica 6 luglio con Shakespeare… da ridere

Ad aprire la rassegna, domenica 6 luglio alle ore 21.00, sarà "Shakespeare x 2", commedia brillante che attraversa – con piglio comico – alcune delle pagine più celebri del Bardo. Sul palco due talentuosi attori, Elia Tedesco (volto noto de Il Paradiso delle Signore) e Simone Marietta (vincitore del talent Passerelle), per uno spettacolo di grande ritmo e ironia. Il testo è firmato da Gian Mesturino e Girolamo Angione, che ne cura anche la regia. Produzione Compagnia Torino Spettacoli.

Dal 7 luglio debutta il “Chieri Comic Live Show”

Per quattro lunedì consecutivi (7, 14, 21 e 28 luglio, sempre alle 21.30), il cortile si trasforma in arena comica con la prima edizione del Chieri Comic Live Show, rassegna curata da Santibriganti Teatro e sostenuta dalla Città di Chieri. Sul palco quattro stand-up comedian, tra i più apprezzati della nuova scena italiana:

Lunedì 7 luglio: Santo Subito di e con Stefano Gorno, uno show “liturgico” satirico e dissacrante, sconsigliato ai minori di 16 anni. Gorno è stato definito dal Corriere della Sera uno dei comici italiani più promettenti.

Lunedì 14 luglio: Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo di e con Giulia Pont. Una stand-up pungente e terapeutica per chi soffre d’amore... o di stress relazionali.

Lunedì 21 luglio: Me malgrado di e con Marco Del Sordo, riflessione esistenziale e comica sui tentativi (falliti) di condurre una vita "normale".

Lunedì 28 luglio: Ancora una e poi spengo di e con Carla Carucci, spettacolo tragicomico su una dipendenza molto diffusa: quella da serie TV.

Biglietti: online a 7 euro (Ticket.it e Santibriganti.it), in cassa 9 euro intero e 7 euro ridotto.

Il 18 luglio si celebra la Festa del Piemonte

Venerdì 18 luglio alle 21.15, in occasione della terza edizione della Festa del Piemonte, la Città di Chieri propone lo spettacolo El piasì d’esi piemuntais, scritto e diretto da Franca Aiassa e Giuseppe Bordone, con Mario Pavesio. Sul palco anche il gruppo musicale Ij Sinch Broch, che interpreterà brani celebri di Fred Buscaglione e Gipo Farassino. Ingresso gratuito.

La Festa del Piemonte, istituita con la legge regionale 15/2022, si celebra il 19 luglio in memoria della battaglia del Colle dell’Assietta (1747), promuovendo la conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune (www.comune.chieri.to.it)