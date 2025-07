‘Torino in bianco e nero’ a Perosa Argentina negli scatti di Gabriele Campana

‘Torino in bianco e nero’ è il nome della mostra che verrà inaugurata oggi, sabato 5, alle 17, a Spazio Campana, per un viaggio alla scoperta degli angoli nascosti della città, attraverso lo sguardo di Gabriele Campana, giovane artista scomparso prematuramente, a cui è intitolato lo spazio di via Roma 17 a Perosa Argentina.

L’esposizione nasce dal ritrovamento casuale di 200 negativi fotografici che sono stati successivamente catalogati da Liliana Dumitrache e digitalizzati da Giuliana Salvai.

“È stata una vera sorpresa, stavamo mettendo a posto alcune cose di Gabriele quando abbiamo trovato questo tesoro. Non eravamo a conoscenza dei negativi” rivela Daniela Demarie, che spiega come questa sia un’occasione per valorizzare il lavoro del figlio.

Per l’esposizione sono state selezionate circa venti fotografie perlopiù scattate a Torino o nei dintorni.

“Per Gabriele la fotografia è sempre stata una grande passione, gli è sempre piaciuto sperimentare e questi scatti ne sono la prova” spiega la mamma, che spera che questa sia solo una delle mostre che si potranno realizzare con il patrimonio artistico recentemente scoperto.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino a domenica 13 luglio. La mostra si potrà visitare gratuitamente domenica 6 e domenica 13 luglio, dalle 10 alle 12 mentre negli altri giorni è visitabile su prenotazione al numero 338 8495100.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Spazio Campana.