Salone del Libro, la voce di Saviano in soccorso delle Ong: “Salvini mente, Libia non è un porto sicuro"

La lunga attesa e gli applausi scroscianti: è una calorosa accoglienza quella che il pubblico del Salone del Libro riserva a Roberto Saviano, intervenuto in Sala Oro per presentare "In mare non esistono taxi", l'ultimo libro dello scrittore che in questi ultimi mesi ha aspramente criticato le politiche estere del governo. Ed è proprio partendo da una frase di Luigi Di Maio ("le Ong sono i taxi del mare") che Saviano ha scritto questo libro.